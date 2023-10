Guantes de látex, pinzas y valijas: detuvieron al padre de Almendra por robar casas en La Plata

El padre del futbolista de Racing, Agustín Almendra, fue detenido en la ciudad bonaerense de La Plata acusado de integrar una banda que ingresaba a robar en las casas de la zona y a sus alrededores. Todo comenzó con un llamado al 911: los vecinos alertaron a las autoridades sobre un robo en una finca en 11 y 149 de la capital bonaerense. Además, detallaron que los delincuentes se habían ido en un Volskwagen Polo Blanco.

En la causa, que lleva adelante la UFI 17 de La Plata, se detalla que los efectivos iniciaron la búsqueda y media hora después un móvil policial se cruzó con un auto de esas características que, ante la voz de alto, aceleró para escapar. Tras el operativo cerrojo, la Policía consiguió acorralar al Polo y las cinco personas que iban en el mismo, entre ellas el padre de Almendra, quedaron detenidas bajo los cargos de desobediencia, resistencia a la autoridad y averiguación de ilícito.

Dentro del vehículo, los agentes encontraron guantes de látex y tela, barretas, pinzas, valijas y una buena cantidad de dinero en efectivo. Como algunos de ellos tenían antecedentes, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo decidió que quedaran todos detenidos hasta ser indagarlos. Según trascendió, el padre de Almendra ya tenía una causa abierta por "robo triplemente calificado por ser cometido con arma impropia, con arma de fuego no apta para el disparo y con escalamiento".

Agustín Almendra viene de protagonizar algunos escándalos, tanto en Boca como en Racing. Sin ir más lejos, su apellido estuvo en el centro de la polémica luego del áspero cruce que protagonizó con Cristian Medina durante el agónico encuentro que terminó ganando La Academia ante el Xeneize por 2 a 1. Y es que haber compartido Reserva y Primera en el Club de la Ribera no evitó que el mediocampista de Racing derribara a Medina de atrás y de un certera patada en los tobillos.

Enseguida, su ex compañero se repuso y lo fue a buscar, enojado, y ante el pedido de disculpas de Almendra, el volante de Boca rechazó estrecharle la mano. Recordemos que el hoy jugador de Racing terminó yéndose mal del xeneiza luego de su polémico cruce con Sebastián Battaglia. El ex DT lo separó del plantel y luego de haber quedado libre, eligió mudarse a Avellaneda en vez de incorporarse al Rayo Vallecano de España como estaba previsto desde un principio.

Aquella polémica, además, originó un duro cruce con Darío Benedetto. La enemistad entre ambos jugadores data de abril de 2021, con Battaglia como entrenador xeneize. En aquella ocasión, el goleador calificó de "poco profesional" al joven volante, quien se quedó a pie y fue separado del plantel, antes de viajar a Córdoba por un encuentro de Copa Argentina.

Benedetto había expuesto públicamente en aquella ocasión la tirantez que mantenía en la relación con Almendra, quien no dudó en remarcar que se sintió "molesto" por el hecho de que su ex compañero se refirió a su comportamiento "frente a las cámaras". Meses después, el centrodelantero había manifestado no tener "ningún problema" con el mediocampista, de quien dijo que no tendría "inconvenientes" en darle la mano.

Sin embargo, el propio Almendra descartó toda posibilidad de sanar el vínculo cuando calificó de "buchón" al ex delantero de Arsenal en aquella previa del enfrentamiento de ida por cuartos de final de Copa Libertadores que ambos equipos disputaron y cuya llave terminó quedando en manos de Boca. "Yo ni lo saludaría a (Darío) Benedetto. Es un buchón", había arremetido el volante de la "Academia", tras un 1-1 con Unión de Santa Fe. "Benedetto debería preocuparse más por sus problemas personales que por mí", había insistido el jugador de 23 años, en aquella rueda de prensa informal en el estadio 15 de Abril.