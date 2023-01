“Había cinco personas pegándole”: la contundente declaración del amigo de Fernando Báez Sosa

En la mañana del martes se realizó la segunda sesión del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en manos de un grupo de rugbiers y le tomaron declaración a sus amigos. El desgarrador relato de Lucas Filardi, quien estuvo presente en la noche del crimen cometido en 2020, constató la violencia con la que lo atacaron.

El joven relató como había comenzado la brutal golpiza, y recordó que sin darle lugar a que se pueda defender, Fernando comenzó a recibir piñas de varias personas. “Había cuatro o cinco personas pegándole a Fernando”. Ni bien Filardi expresó esa frase, Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers le consultó si recordaba cuántas piñas o patadas le habían dado, a lo que él respondió: "No, no lo sé. no fue medido claramente, pero fueron tres minutos. Dos, de patadas. Primero piñas para derribarlo y luego patadas".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien Filardi aseguró que había más de dos personas golpeándolo desmedidamente, lo cual se puede ver muy claro en los videos obtenidos por los testigos, cuando le pidieron que identifique a los agresores, sin dudarlo los nombró. "Thomsen en el pecho, el que me pegó a mí en la cabeza (por Lucas Pertossi) le estaba pegando patadas en el costado, y el resto de agresores no recuerdo, se que hay más, se que mínimo hay tres más".

Luego de una pausa el silencio se apoderó de la sala, con los papás de la víctima presente y con el dolor inaguantable que eso conlleva, proyectaron el video más largo y lastimoso de la escena del crimen, en donde se observan golpes, patadas y una arenga al estilo "cancha" en el que se alentaban entre los asesinos para golpear a Fernando con más fuerza. En esas imágenes, Filardi afirmó que los imputados repetían: "Dale, dale vamos a pegarle".

Además, en la filmación el amigo de Fernando pudo reconocer el momento en el que lo atacan a él, motivo por el cual no pudo ir a defender ni evitar el trágico final. "Ahí, ese soy yo, cuando caigo arriba del auto. Los que están arriba de Fer son los imputados, porque ninguno de nosotros se pudo acercar", remarcó. Lo cual constata la teoría de Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, quien afirmó que los asesinos crearon una muralla humana para evitar que lo ayudaran.

"Recuerdo que eran seis, siete de un lado, porque había tres o cuatro pegándole a Fernando. Y un par como invitándonos a nosotros. Primeramente fueron piñas las que lo hacen caer, alguna para tirarlo, y después creo que principalmente patadas", declaró Filardi, quien además dijo que estaba seguro de que las patadas eran tanto en el pecho como en la cabeza. "Veo a dos amigos, salimos lo veo a Fer con la remera rota afuera. Yo estaba al lado de él, lo tiraron al piso le empezaron a pegar. En ese momento había cuatro o cinco pegándole, también había otros de los imputados. Tenía un par al lado, también a D'Alesandro le estaban pegando", continuó.

Por último, el joven declaró que si bien el pidió que paren con la agresión e intentó ayudar, la violencia con la que actuaban los rubiers era incontenible. "Hubo un momento de impacto y después yo, por mi parte, entro y pido: 'Basta por favor, paren'. Ahí es cuando uno de ellos me pega una piña, no llego a taparla, me queda como raspado la cara. Me pega y caigo arriba de un auto, arriba del capó, vuelvo a pedir que basta. Fue un impacto, ninguno se lo esperaba", finalizó luego de reconstruir en el piso como fue el brutal ataque.