Habló el hombre que amenazó al alumno de 13 años que le hacía bullying a su hija: “Ahora no la cargan más”

La semana pasada, un hecho causó estupor en un colegio privado de zona sur. El padre de una alumna amenazó de muerte a un compañero de 13 años porque le hacía bullying. Según se pudo saber, el joven se burlaba de la chica porque ella es sorda y tiene un implante coclear. Después del sufrimiento de ella, el padre decidió tomar cartas en el asunto.

Según el audio que se filtró, el hombre amenazó al adolescente, que cursa junto a su hija en el colegio Euskal-Echea, de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. “El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza”, le dijo a través de un mensaje de WhatsApp. Tras una denuncia de la familia del acosador, la Justicia le impuso una orden restricción de acercamiento al menor.

En el audio, el papá de la chiquita le dice al compañero: “Mirá, Agustín. Vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. A mí me importa un reverendo huevo ir preso porque de hecho ya lo estuve una vez y manejo mejor que adentro de mi casa”.

Y continuó: “El día que te cruce, te voy a arrancar la cabeza y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar, ¿me escuchas? La próxima vez que cargues a mi hija, pedazo de marica. ¿Cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho? Y si no, de última, también te saco los oídos y se los pongo a mis hijas. Pero te voy a hacer mierda”.



Por último, le dice: “Y que este mensaje te quede guardado para que hagas una denuncia. Y yo que vos la haría para que te pongas custodia cuando entres y salgas del colegio porque te voy a hacer pedazos, ¿me escuchaste? Pendejo hijo de puta. A vos y a tu vieja. A los dos”.

Finalmente, los padres del joven que se burlaba de la nena denunciaron al hombre en la Comisaría Nº4 de Lavallol y ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La Justicia emitió una orden de acercamiento al padre de la nena hacia el menor y a su familia. También libró una orden de alejamiento del domicilio de esa familia.

Ahora, padre de la nena, llamado Leonardo, afirmó que no se arrepintió de lo que hizo. “Solo quise asustarlo para que no la moleste”, explicó. Y contó que antes había intentado hablar con la madre del chico, pero que ella le respondió de mala manera y luego le cortó el teléfono.

En ese contexto, Leonardo siguió: “No me arrepiento de haberlo asustado. A mi hija ahora no la cargan más y el otro día vino feliz a mi casa. Me dijo: ‘Papá, hoy me hablaban, me trataban bien, me preguntaban si necesitaba algo, me repetían cuatro o cinco veces las cosas porque por ahí ella no entiende a la primera vez”.

En tanto, dijo sobre las amenazas que grabó y le envió al compañero de su hija: “No voy a arrancarle la cabeza al nene, no voy a sacarle los ojos. Solo lo quise asustar para que deje de molestar a mi hija”.

Enseguida, Leonardo, que tiene 48 años y vive en Villa Gesell, relató: “Mi hija tiene un problema de audición de nacimiento. Le hacen bullying desde hace 10 años porque, por momentos, no entiende lo que le hablan y le tienen que repetir las cosas. Los que la cargaban son de un grupito. Y se burlaban de ella permanentemente. Ahora no lo hacen más”.

Y continuó: “Pero yo me cansé de ir al colegio a pedir que controlen las cosas que hacían y decían los de ese grupito. Todavía sigo esperando las respuestas de las autoridades del colegio. No hicieron nada”.

También contó que, antes de amenazar al compañero de su hija, habló con la madre del chico. Pero que ella le respondió de mala manera. “Llamé a la madre y me dijo que eran problemas de chicos y que tenían que arreglarlos entre ellos. Después me habló mal y me mandó a hablar con la directora para que pongan la sanción que corresponda porque no tiene tiempo para este tipo de boludeces. Después de eso fue que le mandé el audio a su hijo”.

También explicó durante una entrevista: “A este chico lo quise asustar, jamás haría algo así. Hasta lo de la cárcel fue una exageración. Llega un momento que uno explota. La nena viene llorando todos los días por un tema diferente, la Justicia y el colegio no hacen nada y tenés que reaccionar de esta manera”.