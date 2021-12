Habló el hombre que atacó con un machete al ladrón que quiso robarle: "Con 15 años te matan"

El hombre de la localidad santafesina de Esperanza que se vovió viral al pegarle con un machete a un ladrón que quiso asaltarlo, salió a hablar ante la decisión de la familia del delincuente a denunciarlo por “lesiones”. Orlando, cuyo apellido no trascendió, sostuvo en declaraciones al canal de noticias C5N que solamente le pegó con el mango del arma blanca. “Le pegué solo dos machetazos con el mango", dijo.

A lo largo de la entrevista, el hombre contó que decidió actuar así ante a duda de si el delincuente estaba armado o no. “El quiso darme un puntazo con un destornillador. No sabía su edad porque estaba encapuchado. Nunca lo quise lastimar. No llamamos a la policía porque el chico lloraba y decía que robaba para fumar porro", dijo el hombre.

Pero no sólo eso, Orlando tuvo un breve raid mediático en donde también aprovechó para dejar fuertes declaraciones en otros medios. “Es una criatura, pero con 15 años ya te matan”, agregó en una entrevista con el canal de noticias TN. “El chico no estaba en sus cabales, estaba muy drogado”, continuó.

Incluso el hombre contó detalles de cómo fue la primera vez que se vio con la familia del delincuente, que luego lo denunció. “La mamá del ladrón vino a mi casa a llorar y después me denunció. Lloraba y pedía que disculpara a su hijo, que era la primera vez que robaba”, contó.

Orlando se volvió viral cuando se viralizó un video suyo en el que atrapó al ladrón que había intentado robar en su auto, lo arrastró ante una de las cámaras de seguridad del barrio y, amenazándolo y golpeándolo con un machete, lo obligó a quitarse la capucha y revelar su identidad.

La secuencia ocurrió en el sur de la ciudad que es cabecera del departamento Las Colonias. El vecino vio cómo este chico estaba intentando robar lo que había dentro de su auto, que estaba estacionado en la calle, y no dudó en actuar: sorprendió al joven delincuente con un machete en la mano, lo hizo arrodillarse frente a la cámara y suplicar por "piedad".

En las imágenes tomadas por la cámara de seguridad se puede ver al vecino, visiblemente molesto, con el torso desnudo y el machete en su mano derecha. Además, en la secuencia aparecen dos mujeres testigos de la escena, una de ellas llega al lugar en su bicicleta, quienes también le hablan al ladrón pero no intercedían.

En la grabación se ve el momento en que el vecino atrapa al delincuente "a punta de machete", lo lleva hasta el frente de una de las cámaras de seguridad del barrio, lo obliga bajo amenazas a sacarse la capucha y muestra su rostro a la lente para que quede registrado.

Durante toda la secuencia, que dura alrededor de cinco minutos, el hombre le pega varias veces con el machete (con el grueso, sin el filo y sin provocarle heridas cortantes) y lo obliga a levantar algunas cosas que se encuentran tiradas en la calle y que serían las pertenencias robadas. De hecho, tras golpearlo en reiteradas oportunidades, lo levantó del cuello y lo llevó a rastras hasta donde está el coche.

Allí lo forzó a juntar las pertenencias que había intentado llevarse y que quedaron desparramadas sobre la calle. Mientras el joven le imploraba al vecino, una de las mujeres empezó a reprocharle también su actitud. Finalmente el clima de tensión desapareció con el correr de los minutos y el vecino lo dejó ir sin llamar a la policía.

Arrodillado, se ve que después de eso el ladrón habla con las mujeres mientras el hombre se aleja con el machete y parece pedirles perdón. En los últimos segundos de la grabación que no tardó en hacerse viral, ganándose la aprobación de algunos y el repudio de otros, el delincuente se pone la mano en el corazón y le habló a una de las mujeres que le había conversado antes.

El fiscal del departamento santafesino Las Colonias, Alejandro Benítez, dijo a TN que se abrieron dos causas paralelas: se está investigando el hurto y también las lesiones provocadas al presunto delincuente. La fiscalía de la ciudad de Esperanza intervino de oficio después de que se viralizaran las imágenes del hecho. Además, la familia del asaltante atacado a machetazos se presentó en la comisaría correspondiente para presentar una denuncia por lesiones. “Se trataría de un menor de 15 años”, precisó el investigador, por lo que se daría intervención también al Juzgado de Menores.