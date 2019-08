Habló el hombre que casi le mutilan el pene: "Me propuso una sorpresa, me vendó los ojos y me atacó con una tijera"

La situación judicial de Brenda Barattini, la joven de 28 años que está acusada de cortarle el pene a su amante el 25 de noviembre de 2017 con una tijera de podar, se complica cada vez más, ya que este martes la Justicia decidió suspender el proceso y pasar a un cuarto intermedio, debido a que la causa cambió de caratula y ahora la arquitecta será juzgada por un jurado popular por el delito de tentativa de "homicidio calificado".

En medio de este cambio procesal, en las últimas horas trascendió que la víctima declaró ante los jueces que la acusada lo atacó con la intención de matarlo. "Me atacó con la tijera y me gritó varias veces 'morite’ ", confesó el hombre de 42 años.

En su declaración ante la Cámara 2° del Crimen Córdoba , Sergio F. reveló detalles del momento en que Barattini lo hirió, y hasta aseguró que mientras él se desangraba, la joven no lo dejaba salir de la vivienda para ir a un hospital.

En detalle, la víctima sostuvo en la primera audiencia que la acusada insistió en verlo para devolverle una batería electrónica, y que una vez juntos su departamento, ella lo indujo a un “jueguito” sexual, en el cual le prometió que iba a darle una "sorpresita". Cuando comenzaron a tener relaciones sexuales, le preguntó si podía taparle los ojos y él aceptó, hasta que en un momento sintió un dolor y un ruido indescriptible.

Al darse cuenta de que la joven lo había herido en su pene, quiso huir, pero ella lo agarró de su remera y de su cabello para no dejarlo salir. Finalmente, logró encontrar la llave del departamento, y cuando salió al hall en un charco de sangre, una vecina apareció para auxiliarlo.

"Todos los días me pregunto por qué pasó eso”, dijo y agregó que la joven lo atacó con intención de quitarle la vida: "Me gritó varias veces 'morite, hijo de puta’. Me estaba desangrando, quería huir y no me dejaba salir”.

El hombre de 42 años respondió preguntas de la defensa y también de la fiscalía, y cuando le consultaron por su vida sexual, dijo que le cuesta mucho mantener encuentros porque siente todo el tiempo que lo quieren matar. “Mi pito quedó distinto y mi mente ya no es la misma, cambiaron las ganas y la frecuencia de orinar. Cambié porque alguien me mutiló, alguien me destrozó”, contó angustiado.

Barattini llegó detenida al juicio donde se la acusaba de haber cometido "lesiones gravísimas por el vínculo y la alevosía", aunque este martes la Justicia decidió pasar a un cuarto intermedio y suspender el proceso hasta el próximo 11 de septiembre, debido a que por pedido de la fiscal, la arquitecta será ahora juzgada por un jurado popular por el delito de tentativa de "homicidio calificado".

En base a lo que se pudo reconstruir durante la investigación, trascendió que Barattini era amante de Sergio F. y que durante un año se habían visto cerca de 10 veces solo para mantener encuentros sexuales. La víctima estaba casada, y por su parte la joven arquitecta también estaba en pareja.

Aunque al principio ella argumentó que atacó a la víctima para defenderse de un abuso, después se desdijo y confesó que le había cortado el pene para lastimarlo como él lo había hecho con ella cuando compartió por Whatsapp un video de un encuentro sexual de ambos.