Habló el papá del joven asesinado en Mar del Plata: "Los menores tienen que pagar"

El padre del joven asesinado en las últimas horas en Mar del Plata rompió el silencio y se mostró indignado por la tragedia que le ocurrió a su hijo, quien falleció luego de haber sido apuñalado en plena calle por tres menores de edad.

El hombre, que se presentó antes las cámaras como Luis, dijo que este Día del Padre lo pasó llorando por la pérdida de su hijo. “Mientras los políticos y los jueces garantistas festejaban el Día del Padre yo estaba llorando a mi hijo. Me destruyeron la vida. Después de esa noche yo ya no era padre, era un ente caminando por la ciudad”, confesó.

Si bien Luis vive en la ciudad costera, donde además nació su hijo, la víctima ahora tenía su vida en la Ciudad de Buenos Aires, aunque había viajado especialmente este fin de semana largo para celebrar con la familia y amigos su cumpleaños.

Sin embargo, lo que parecía un momento de disfrute, se transformó en una pesadilla, cuando Martín Mora Negretti estaba en la parada de un colectivo junto a su novia y una pareja amiga, y de pronto desde un séptimo piso empezaron a tirarle hielo y objetos.

Esa situación derivó en una discusión que terminó con los agresores, tres menores de edad, bajando desde el departamento para atacar a la víctima, quien falleció poco después tras resultar apuñalado.

“A la 1 me llamó la novia para decirme que Martín estaba lastimado. Y a la 1.30 se comunicó un doctor para decirme que fuera urgente. Cuando llegué, mi hijo ya no estaba. Estaban (los chicos) muy conscientes de sus actos porque provocaban a la gente que pasaba por la vereda”, dijo indignado Luis.

De hecho, aseguró que los tres adolescentes bajaron a la calle con un cuchillo en su poder, conscientes de que querían lastimar. “Lo único que se pido es que se haga Justicia, que se cambie la ley de una vez por todas. Era un santo que no le hacía mal a nadie. Lo mataron peor que a un perro. Que los jueces garantistas no se olviden que ellos también tienen hijos. Los menores tienen que pagar. No tienen derecho a quitarle la vida a nadie. ¡Que se saquen a los jueces garantistas!”, pidió muy dolido.

Hacia el final de su descargo, dijo que no puede soportar que le hayan entregado a su hijo en un cajón con 30 años recién cumplidos, cuando se trataba de un joven lleno de proyectos y de una excelente persona.

"¿Por qué me lo arrebatan así? Para la Justicia este va a ser un caso más pero yo me voy a encargar de que no quede en la impunidad. Voy por la Justicia de verdad”, aseguró por último.

La investigación

Preventivamente los tres menores de edad quedaron aprehendidos, mientras que una mujer de 23 años que estaba con ellos al momento del hecho fue imputada por robo, ya que le sustrajeron a la víctima algunas pertenencias durante el ataque.

Hasta ahora, los chicos que tienen entre 13 y 15 años declararon haber arrojado objetos por el balcón, pero negaron haber matado a puñaladas al fallecido, al mismo tiempo que apuntaron hacia otras dos personas que supuestamente estaban en el lugar.