Habló la ex pareja de Cristaldo después de la denuncia: "Estoy mal, sé que ahora se viene una pesadilla"

Jonatan Ezequiel Cristaldo, delantero de Racing, fue denunciado por su pareja, Morella De Las Heras, ante la Justicia por violencia de género. Según contó la mujer de 28 años, el futbolista la golpeó dos veces en el rostro el último sábado y la arrastró “de los pelos” frente a sus dos hijos por la cocina de la casa que ambos comparten en la calle Santa María de Las Conchas

Morella de las Heras, ex mujer del futbolista de Racing Jonatan Cristaldo:



"En el momento que estábamos en la cocina me tiró una botella de agua en la cara, me arrastró por el piso y me pegó en la cara"



"Después se comió el omelette como si nada" pic.twitter.com/xwMjpYGJwj — C5N (@C5N) November 29, 2019

Si bien Cristaldo figuraba en la lista de concentrados de la Academia de cara al compromiso de este viernes (21:10 en el Cilindro de Avellaneda) por la fecha 15 de la Superliga, Eduardo Coudet –a pedido de las autoridades del club- decidió desafectarlo. Además, al ex jugador de Vélez le dieron una licencia temporal de cinco días para colaborar con la investigación.



Esta decisión está basada principalmente en el compromiso que tiene la institución de Avellaneda con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

En medio de este contexto, Morella rompió el silencio, aseguró que no es la primera vez que el delantero se comporta de manera violenta con ella, señaló que “otros episodios de violencia antes" y remarcó, en diálogo con C5N, que decidió hacer la denuncia dado que si hija "en el jardín le contó a las maestras que el papá me pegaba".

"Espero que todo esto sirva de algo. Que la gente como él que es figura pública o tiene contactos o dinero se den cuenta que no se pueden manejar con tanta impunidad, esto queda en manos de la justicia", dijo la joven: "La fiscalía de Tigre todavía lo está esperando, porque él no apareció".

En ese sentido, Morella explicó que "la notificación de la policía llegó a Racing” y que fue ahí cuando “todo se hizo público". "Estoy mal, sé que ahora se viene una pesadilla. Ahora debe estar enojado con esto, debe tener vergüenza. Si ya teníamos malos tratos ahora va a ser peor", sostuvo, con miedo a una eventual reprimenda del delantero.

La joven sostuvo, además, que el entorno del futbolista sabe de las situaciones de violencia y que “las avala”. A su vez, precisó: "Me dijeron que no publique esas cosas, que lo voy a dejar sin trabajo. También me dijeron que él está re caliente que quiere que le devuelva el auto y su ropa".

La pareja se conoció hace diez años, se casaron y hace seis meses estaban separados, aunque "en el último tiempo nos volvimos a ver". La causa quedó a cargo de Juan Diego Callegari de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Género de Tigre, que está investigando la supuesta agresión del jugador, mientras que a la mujer se le entregó un botón antipánico.