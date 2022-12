Habló la madre de la beba secuestrada en Ingeniero Budge: cuál es su estado de salud

Luego de atravesar el momento más desesperante de sus vidas, los papás de Aylin, la beba que había sido robada en el Hospital Dr. Oscar Alende en el día de ayer, confirmaron que ya se encuentra en buen estado y tiene el alta médica.

Foto: Télam

En la tarde de hoy, tras salir del centro médico, Nicole Sandoval y su pareja hablaron con la prensa y relataron la cronología de lo sucedido y como se sintieron frente a eso. “Atrás de esto hay más personas, estuvo todo bien organizado. Esto no fue un delirio de locura, es una excusa”, resaltó la mujer de 26 años.

La titular de la UFI N°4 de Lomas de Zamora, Silvina Estevéz, es la fiscal a cargo de la causa que hasta el momento tiene como única imputada a Erika Silvana Castaño, una mujer de 27 años que ingresó al hospital vestida de médica, haciéndose pasar por la enfermera del turno, pero con intenciones de robar una bebe recién nacida.

A partir de que entro, todo fue cada vez peor. La agresora ingresó a la habitación 107, en donde se encontraba la familia que fue víctima, y le pidió a la madre llevarse a la recién nacida con la excusa de realizarle unos "chequeos de rutina". Por este motivo, Sandoval optó por confiar y le entregó a su hija. Pero no volvió a tener noticia de ninguna de las dos por un largo rato.

Tras esperar su aparición en la habitación, la mujer que había parido hacia tan solo unas horas, denunció la desaparición de su bebe, e inició un cuestionamiento con respecto a la supuesta enfermera. Al no recibir información del centro de salud, quienes desconocían la existencia de esa mujer, los familiares acudieron a la policía.

Los uniformados decidieron comenzar la investigación revisando las cámaras de seguridad pero las esperanzas cada ves estaban más lejos. En una primera instancia la policía identifico a una mujer que salía del lugar con un bebe en brazos, y como estaba vestida de blanco, creyeron que se trataba de la prófuga. Pero al encontrarla y allanar su vivienda, lograron constatar que era simplemente una madre que había llevado a su hijo a hacer unos estudios rutinarios.

A raíz de eso, continuaron con la revisión de los videos, y lo que creían imposible de ver, sucedió. Quedó registrado en las cámaras como una mujer vestida de enfermera salía de un ascensor con una actitud muy sospechosa, mirando para todos lados, y con un bulto "movedizo" bajo su remera. Gracias a la rapidez no solo policial sino también de la sociedad, Nicole pudo volver a respirar. “Yo trataba de estar centrada, confiaba en Dios, en que mi hija iba a estar con nosotros. Le pedí que me la cuide hasta que me llegue de vuelta”, afirmó hoy Sandoval.

Después de seis terroríficas horas, los encargados de la investigación encontraron a la acusada con la bebe en brazos en un comercio de venta de pasajes, ya que planeaba viajar desde la Provincia de Buenos Aires hacia la costa del país. “Cuando le pedimos documentos llegó la Policía, así que parece que ya la venían siguiendo. Como ella no tenía documentación de la menor, no le podíamos vender el pasaje directamente", reveló la testigo del episodio final. Ahora, luego del peor día de sus vidas, Nicole, su pareja y Aylin estan juntos, de alta y con mucho amor para darse.