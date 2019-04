Habló la madre del ladrón que mató el médico: “Tengan cuidado, Cataldo va a seguir matando”

El Tribunal Oral Criminal N°3 de San Martín consideró "no culpable" al médico paraguayo Lino Villar Cataldo. "Era sabido", dijo al respecto Silvia Krabler, madre de Ricardo Alberto "Nanu" Krabler, el ladrón de 24 años al que el cirujano mató de cuatro disparos cuando el joven intentó robarle su auto en 2016.

"No justifico que mi hijo haya salido a robar, pero tampoco que este asesino matriculado le haya pegado seis tiros y quede como inocente", se quejó la mujer desde la puerta de los tribunales de San Martin. En diálogo con los periodistas apostados en la puerta sostuvo: "Esto es todo acomodo, acá es 'cuánto tenés, cuánto valés'. Porque tiene matrícula, porque viene de Paraguay, porque dio lástima", siguió en esa misma línea Krabler, visiblemente disconforme con el fallo del jurado popular, tras las cuatro audiencias frente al Tribunal Oral.

"Yo quería que pague", admitió, y si bien expresó que le gustaría ver a los jurados en su lugar, dijo no estar sorprendida por la decisión. "Estaba cantado que iba a ser así", subrayó en varias oportunidades. "Tiene tres armas, con una 9 mm mató a mi hijo, le quedan dos 38", manifestó y advirtió: "Tengan cuidado. Mi hijo tendría que estar hoy acá ajusticiado por tentativa de robo automotor, no yo haciendo justicia por mi hijo que tiene seis tiros encima", se lamentó.

Por su parte al escuchar el veredicto en la sala los familiares de Villar Cataldo aplaudieron la decisión del jurado. Su hermano Jorge aseguró: "Su familia se destruyó, mi hermano tiene miedo, siempre hubo amenazas, tengo miedo que las represalias sean sobre sus hijos", remarcando el temor por volver al hogar en donde sufrió el robo. Sobre esto mismo, en diálogo con radio Metro, Krabler afirmó: "Que no tenga miedo que nadie le hará nada. Quiero que quede claro, porque nadie lo amenazó ni lo hará. Lo único que quiero es seguir viviendo en mi barrio, donde tengo a toda mi familia. No me voy a ir de Libertador, si quiere que se vaya él, que tiene más posibilidades económicas, nosotros no".