Habló la mamá del nene de 11 años que fue a robar una peluquería con su papá: "Siento vergüenza"

Silvio Oscar Díaz, de 45 años, llevó el sábado a su hijo de 11 a una peluquería ubicada en la esquina de las calles Uzal y Debenedetti, Munro, partido de Vicente López.

Pero cuando el peluquero terminó de cortarle el pelo al menor, éste se bajo de la silla, sacó un revolver de su cintura y se lo entregó a Díaz, quien apuntó al peluquero y le exigió dinero y todos sus elementos de valor.

Padre e hijo escaparon del local después de robar alrededor de 3.000 pesos y de golpear al estilista. El asalto fue denunciado al 911 y tras un rápido accionar de los móviles del Comando de Patrullas y de la comisaría 3ra. de Vicente López, cerca de la peluquería asaltada, en la calle San Lorenzo 3300, la policía detuvo a Díaz junto al niño.

Antes de la detención, el nene descartó el arma, la cual se comprobó que era de juguete. Al tener sólo 11 años y ser inimputable, el chico de 11 fue entregado a su mamá en la comisaría, pero el padre quedó detenido a disposición del fiscal Gastón Larramendi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Oeste.

Sin sorprenderse por lo que ocurrió, la mamá del chico rompió el silencio y aseguró que el nene "siempre quiso parecerse al papá y yo insistí con que él no era ejemplo de nada".

Según explicó, se enteró de lo ocurrido mientras estaba paseando al perro por el barrio: cuando escuchó al peluquero contar lo sucedido, intuyó que podría haber sido su hijo.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad del establecimiento, por lo que la mujer explicó: "Me dijo que fue para acompañar al papá, para que no le pase nada a él. [El padre] le dijo que le lleve el arma y cuando se la pidiera se la dé. Es la primera vez que hace algo así. No quiero que le arruine la vida. Mis hijos y yo sentimos vergüenza".

La madre del menor involucrado en el robo de la peluquería dialogó en Telefé y remarcó que viene notando un cambio en la conducta de su hijo desde el verano pasado, por lo que buscó ayuda. Díaz, el padre del nene, había sido condenado en octubre de 2016 por el delito de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

En 2018 salió de la cárcel beneficiado por una libertad condicional. En ese contexto, la madre del chico contó que a ella también le habían faltado cosas de valor en su casa en este último tiempo y que entendía la situación del peluquero. Incluso, la mujer se ofreció a pagar por el corte que le hizo al niño como forma de devolverle, al menos, algo de su trabajo.

La causa quedó caratula como “robo agravado por el uso de arma no apta para el disparo y por su comisión en compañía de un menor”. En las imágenes se puede ver como el chico le entregó a su padre el revólver que llevaba en la cintura. También se observa como Díaz golpeó al peluquero y le robó tres mil pesos en efectivo. El chico se mantuvo en silencio, no gritó ni se alteró durante el transcurso de todo el asalto.