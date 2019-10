Habló la mujer condenada por mutilarle el pene a su amante: "Era un manipulador constante"

Luego de ser condenada a 13 años de prisión por mutilarle el pene a su amante, Brenda Barattini dialogó con El Doce de Córdoba. En la entrevista, aseguró que el caso fue "muy injusto" ya que "hay mucha gente que está por homicidio y le dieron la misma cantidad de años" y ella no quiso "matar a nadie".

"Un manipulador constante"

Si bien señaló que le pediría disculpas al hombre agredido -identificado como Sergio F.- también señaló que le gustaría que él se arrepienta. "Al día de hoy no da la cara, si vas a pedir justicia das la cara", expresó.

"Yo estoy siempre arrepentida, no es mostrarse arrepentida es sentirse arrepentida. Siempre se lo vio a él como una víctima y no se pusieron desde mi perspectiva", se lamentó. Además, explicó que no tenía una relación estable con la víctima sino un vínculo "muy enfermo" y lo acusó de ser "un manipulador constante".

"Él dice que por las lesiones que le quedaron no puede llevar una vida normal. Él sigue haciendo su vida y yo no", agregó Barattini asegurando que no quiso matar a Sergio F.. "Si hubiese querido hacerle un daño mayor, se lo hubiera hecho", sentenció.

Contra la fiscal

La arquitecta de 28 años además criticó duramente a Laura Battistelli, la fiscal del caso, por mostrar en el juicio la tijera con la que atacó a su amante. "Es algo totalmente morboso para llamar la atención, es como una puesta en escena", sentenció.

"Yo estoy muy confundida, creo que se quieren hacer lucir con un caso muy conocido y no se dan cuenta que hay una persona por detrás", agregó. "Nunca se dieron cuenta del daño psicológico que yo viví".