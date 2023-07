Habló la víctima del intento de femicidio en Saavedra: "Me gatilló y la bala no salió"

“Gatillaba y la bala no salía”, dijo Dana Pontoriero después de lo que pudo haber sido una nueva víctima por violencia de género. El jueves por la mañana ocurrió un hecho totalmente traumático y escalofriante en pleno Saavedra, cuando la joven de 29 años se dirigía por la calle Superí al 4200. Detrás de ella, se encontraba Julián Reina, su ex novio, persiguiéndola con un revólver calibre 22, que de milagro no le funcionó.

La suerte estuvo de su lado y la casualidad de que la Policía de la Ciudad se encuentre merodeando por el barrio también, lo que derivó a que hoy el intento de femicida se encuentre hospitalizado con dos disparos, uno en el glúteo y otro en el brazo derecho, y la víctima en su casa pudiendo contar la trágica secuencia que debió afrontar.

Según pudieron captar las cámaras de seguridad, Pontoriero se encontraba caminando en plena luz del día y detrás de ella apareció su ex pareja, con quien había cortado su vínculo amoroso hace poco tiempo atrás, quien se hizo presente con un arma escondida bajo un casco de la moto que llevaba colgando de su muñeca. Rápidamente la interpeló y tras un mini diálogo que aún no se dio a conocer, gatilló tres veces en su cabeza.

En ese mismo instante, la víctima vio que se acercaba a la cuadra un móvil policial por lo cual comenzó a correr hacia él gritando de manera desesperada y en ese mismo instante, dos oficiales le salvaron la vida tras ejecutar dos disparos por encima de Reina, que hoy se encuentra hospitalizado bajo vigilancia.

En diálogo con Radio Continental, la oriunda de Saavedra dio detalles sobre lo ocurrido y aseguró que creía que el arma era de “juguete” hasta que se dio cuenta que Reina no paraba de intentar disparar, por lo cual la desesperación aumentaba cada vez más. “Siento que me gatillan en la cabeza, por lo que pude escuchar en uno de los videos fueron tres veces. Yo recuerdo que él se pasa delante mío y sigue intentando hacer funcionar el arma, que no podía. Gatillaba, gatillaba y la bala no salía”, contó.

“Yo ahí creo que el arma era de juguete y le dije ‘qué estás haciendo, estás loco’. Cuando me doy cuenta de sus intenciones de seguir intentando gatillar veo que viene un patrullero y salgo corriendo hacia él y puedo parar”, declaró y agregó: “Ahí gracias a Dios estaba la Policía y pudieron demorarlo. Me salvaron de ser otra víctima de violencia de género. Gracias a Dios esas balas no salieron y hoy puedo estar acá”.

Sin embargo, tras quedar detenido, se dio a conocer que Reina no posee antecedentes de violencia de género ni de ningún tipo por lo cual nunca fue denunciado ante la justicia. Así lo confirmó Pontoreiro. “El lunes me estuvo esperando en la esquina de mi casa unas cuantas horas porque quería hablar conmigo, yo le dije que no tenía más nada que hablar con él. Ese día hubo un pequeño forcejeo que fue su primera actitud violenta. Justo venía un patrullero también y lo demoraron pero no hice la denuncia”, explicó.

“A los policías que me salvaron agradecerles porque estuvieron en el momento justo y me pudieron también contener en todo momento. Cuando caí en noción de lo que estaba pensando una mujer policía estaba abrazándome y todos preguntándome si necesitaba algo. Pudieron salvarme la vida”, concluyó.