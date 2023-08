Hace 19 años, descuartizó a una adolescente y la quemó en la parrilla: ahora va a juicio por pegarle a su novia

En 2004, Pablo Víctor Cuchán se hizo en tristemente célebre. En la tarde del 16 de octubre de ese año, mató a su entonces novia de 15 años, que se llamaba Luciana Moretti. Después la descuartizó y la quemó en la parrilla, ubicada en el quincho de su casa, en la localidad de Ingeniero White. Fue juzgado por ese crimen. Pero en 2021, cumplió su pena y quedó libre. Pero, ahora está a punto de volver a prisión. En abril le pegó a su nueva novia y enfrentará un nuevo juicio por violencia de género.

La ironía de su destino marca que a pesar del terrible crimen que cometió hace 19 años recién ahora será juzgado por un crimen directamente vinculado a la violencia de género. Es que en 2004, el Código Penal no contemplaba al femicidio. Esa figura fue incorporada en 2012 y tiene una pena de prisión perpetua. En el caso de Cuchán solo fue condenado a 18 años de prisión. Ahora sí deberá cumplir con un juicio que lo pondrá en el ojo de la justicia.

El pedido de elevación a juicio fue pedido por el fiscal de Delitos Sexuales de Bahía Blanca, Marcelo Romero Jardín, que lo imputó por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos) en concurso real con amenazas” contra la ahora ex novia de Cuchán, con la que salió durante ocho meses. Segú la denuncia de la joven, en abril, Cuchán la atacó cuando ella estaba en la casa de él, ubicada en el barrio Universitario de Bahía Blanca.

Tras ese hecho, la mujer lo denunció en la Línea 144. Ella también relató que durante la jornada de ese 21 de abril, el agresor volvió a ese domicilio, la tomó del cuello y con la otra mano le tapó la boca, para que no gritara. Así le provocó lesiones leves. También la amenazó de muerte. Tres días después de esos sucesos, el hombre fue detenido. Para entonces, los médicos habían constatado las lesiones que le había provocada a su ex novia. Además el vecino también declaró ante la Justicia y contó que oyó cómo había agredido a la joven.

El 24 de abril, la Policía encontró a Cuchán en Monte Hermoso, donde vivía tras salir de la cárcel por el crimen de Luciana. En su declaración ante la fiscal Marina Lara, afirmó que él no le había pegado a su novia y tampoco la ahorcó. No pudo demostrar que estaba lejos de la zona de los hechos. Por eso, el fiscal pidió el juicio oral y ahora el Juzgado Correccional 1 de Bahía Blanca será el encargado de fijar la fecha para la realización del debate. Cuchán se encuentra detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En la causa, la fiscal aseguró que Cuchán debe seguir en la prisión porque puede “llegar a influenciar en el testimonio de la presunta víctima, por esta relación de cercanía, por la vulnerabilidad de esta mujer y por testigos que no quieren declarar por temor”. También relató que al comienzo de la relación, él se “se mostraba afectuoso, respetuoso y con el correr de la relación empezaron malos tratos, amenazas y zamarreos”.

En cuanto a la causa por el femicidio de Luciana Moretti, en un primer momento, cuando la Policía descubrió el cuerpo quemado en la parrilla, Cuchán dijo que ella había muerto por una sobredosis de cocaína y que él la colocó en la parrilla porque estaba muy drogado y no sabía qué hacer. En su declaración, contó: “Agarré 20 litros de solvente y 10 bolsas de leña, prendí fuego sobre ella, cerré las puertas y me fui. Alrededor de las 18.30 enfrié todo con agua y después lo metí en cuatro bolsas, limpié y me fui a tirar lo que había quedado”. También dijo: “Prendí fuego el cuerpo porque Luciana ya no era Luciana. Luego de desmembrarla y quemarla, el acusado lanzó los restos de la adolescente en el patio de esa casa, donde habían un decampado y una chatarrería. Los agentes encontraron los miembros y el torso varios días después.