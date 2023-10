“Hagan lo que tengan que hacer” : la escalofriante calma y el aberrante modus operandi del pedófilo de Villa Gesell

Jorge Guardamagna tiene 66 años y desde hace por lo menos 30, organiza un torneo de Volley Femenino en la localidad de Villa Gesell que convoca a mujeres de distintas edades. "Es un hombre en el ambiente del Volley femenino conocido por todos", advierten desde su entorno, luego de que el sábado por la noche fuera descubierto infraganti sacándole fotos a una nena de 10 años mientras ella estaba en el baño.

Afortunadamente, la menor reconoció la mano y el celular del agresor, se lo comunicó inmediatamente a su madre y ella, con ayuda de la coordinadora del torneo, lograron atraparlo. Guardamagna no es un improvisado, organiza torneos de volley desde hace tres décadas y está a cargo de los certámenes de jugadores de 12 años y de la sub 16. Desde este lugar de poder, estaba blindado y nadie sospechaba de sus supuestas conductas pedófilas. Además se trata de un hombre muy importante en la ciudad balnearia porque es dueño de hoteles y restaurantes donde las delegaciones de jugadoras se quedaban para jugar los campeonatos que él mismo organizaba: un negocio “redondo”.

Milagros, una de las personas que estuvo en el momento de la denuncia de la nena a su madre, conto: “Nosotros siempre vamos a estos torneos que organiza este señor y nunca pasó nada. Esta vez la nena va al baño, y vuelve llorando desesperada diciendo que la estaban filmando que ella vio un teléfono. La mamá con la coordinadora suben al baño, entrar al de mujeres y como no había nadie, van al baño de varones. Allí encuentran a este señor y le preguntan si había entrado o salido alguien cuando él estaba por los dichos de la nena”.

Ante la negativa de Guardamagna y la coordinadora del evento, le preguntan “si pueden revisar su teléfono y su WhatsApp para descartar la posibilidad de que haya sido él”. Milagros contó a C5N que su respuesta fue a afirmativa y dio lugar a que revisen su teléfono. Al no encontrarle, le devuelven el dispositivo al empresario ante la mirada de la denunciante que afirmaba sin dudar que ese era el teléfono con el que la habían filmado.

Es ahí cuando a Milagros se le ocurre rastrear el celular más profundamente: “El teléfono me lo entrega a mí y abro la papelera. Y ahí, cuando abro la papelera, aparecieron un montón de cosas. No pude seguir, me empecé a sentir mal y le dije a otra compañera para que siga”. Lo que encontró fue terrible: al menos tres o cuatro videos de niñas en ropa interior y algunas fotos de chicas.

La reacción de Guardamagna fue aún más aterradora: se quedó muy calmo ante las preguntas de la coordinadora que no dudó en llamar a la Policía inmediatamente. El pedófilo insistía con que le devuelvan su móvil alegando que “se lo iban a robar”. Con una calma espeluznante, expresó: “Hagan lo que tengan que hacer”. Milagros dijo: “Así, con una calma imposible de creer”.

La mujer, que conoce bien la historia del deporte y los certámenes, admitió que “jamás” se hubiera imaginado lo que hacía Guardamagna en los baños porque en el ambiente era muy reconocido y asintió: “No se lo podía creer de esta persona”. La testigo dio datos horrendos sobre el modus operandis del pedófilo: “Él tiene los baños de mujeres y de hombres pensado para hacer todas estas cosas”, dijo angustiada.

Y contó cómo son por dentro: “Cuando subías a los baños primero tenés los baños de mujeres y pegado como en una ‘L’ los baños de varones. Da la casualidad que hay un espejo al frente del inodoro y en el baño de hombres, subiéndote estratégicamente a una bacha podés sacar la mano por la ventana y ver”.

Guardamagna salió detenido del restaurante donde consumó el hecho delictivo. A su salida, las madres y las personas que se encontraban allí lo escoltaron con insultos, gritos y llantos por lo shockeante de la situación. Ahora está detenido en la seccional primera de Villa Gesell, mientras tanto, se ordenaron allanamientos en su domicilio para llevar adelante la investigación pertinente.

Comunicado de la Federación de Volley

Ante el horror causado en la opinión pública, desde su cuenta de X (ex Twitter), la Federación de Volley emitió un comunicado en el que se despegaron del caso y advirtieron a las familias: “Las pruebas son contundentes y las acciones realizadas prima facie por el principal organizador del torneo son totalmente inaceptables. Nuestra más profunda solidaridad con la menor que resultase víctima y su familia, y nos ponemos a su entera disposición, tanto con ellas como con el club afectado”, dijeron desde la organización.

Y agregaron: “Deseamos que la Justicia actúe de forma rápida y contundente, y que de ser encontrado culpable se lo condene con todo el peso de la ley. Cabe aclarar que la FMV no participa de ninguna manera de este torneo, pero sí presta históricamente colaboración con la organización del mismo, como de tantos otros, ya que muchísimas instituciones afiliadas eligen estos eventos para llevar a competir a sus equipos”.

Además pidieron encarecidamente: “Que el accionar totalmente repudiable de una persona, no manche este hermoso deporte. Seguimos y seguiremos luchando por un deporte con un ambiente seguro y sano para todos/as sus participantes”.