Hallan a un jubilado muerto en su cama: estaba atado con bombachas y con un trapo en la boca

Carlos Mario Ríos era rosarino, tenía 72 años y fue encontrado sin vida sobre su cama, boca arriba, maniatado y con una trapo en la boca lo que hace suponer a los investigadores que se trató de un crimen sexual y que el jubilado perdió la vida durante un encuentro íntimo con otra persona. De acuerdo a los médicos que acudieron al lugar, el hombre habría muerto por asfixia.

El hallazgo se produjo en el día de ayer, poco antes de las 17, en el departamento que la víctima tenía ubicado en la calle Garibaldi al 2960. Fue uno de los vecinos de Ríos el que llamó al 911 al notar que el jubilado llevaba sin parecer por el barrio durante más de 48 horas y que no veían ningún tipo de movimiento dentro de la casa desde entonces. Además, les llamó la atención que la puerta de ingreso estuviera sin candado, algo que no era habitual en el hombre de 72 años.

De acuerdo con lo investigadores, Ríos ejercía la prostitución en su domicilio, lo que explicaría por qué entraba y salían personas todo el tiempo del departamento. De hecho, los vecinos de la víctima afirmaron que se trataba de una persona que acostumbraba a recibir gente habitualmente, lo que explicaría por qué entraba y salían personas todo el tiempo del departamento. Dentro del lugar la policía a halló prendas de mujer.

Al mismo tiempo, Ríos tenía sus manos atadas con una bombacha y tenía también tenia una toalla, un almohadón y una sabana sobre su cabeza y pecho. Si bien no presentaba lesiones externas y dentro del domicilio no se hallaron entradas forzadas ni faltante de elementos de valor o dinero en efectivo, el fiscal de Homicidios Dolosos de Rosario, Adrián Spelta, no descartó ninguna hipótesis y solicitó la autopsia en el Instituto Médico Legal.

Por ahora, los investigadoras trabajan en la versión de que se trató de un crimen sexual y, por ahora, descartan la hipótesis del robo. “Se nota en la casa una escena sexual como escenario del crimen. Hay una descripción física sobre la que vamos a trabajar”, dijo una de las fuentes con acceso al caso. Según explicó, los vecinos le aseguraron que el hombre recibía visitas de amigos y que en la tarde de ayer vieron ingresar a su vivienda a una persona.

El cuerpo de Ríos fue hallado por personal del Comando Radioeléctrico, que ingresó a la casa tras varios llamados de vecinos de la víctima a la Central de Emergencias 911 preocupados porque hacía dos días que no veían al hombre. Por estas horas se trabaja en dar con el paradero de la última persona que habría estado con Ríos. Mientras tanto, los peritos forenses estimaron como data de muerte entre dos o tres horas antes del hallazgo del cadáver, “es decir, pasado el mediodía”.

La calificación del expediente es por el delito de homicidio. Un caso similar ocurrió la semana pasada cuando A.A.P., un contador de 52 años, fue encontrado sin vida dentro de su estudio en Remedios de Escalada. Su cuerpo estaba desnudo, boca abajo, sus pies estaban atados con un cinto, sus manos con precintos y amordazado con una cinta adhesiva. A su lado había preservativos y un gel íntimo, y los médicos establecieron que la muerte se produjo por asfixia.