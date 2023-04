"Hay más policías y civiles implicados": Dalbón y el segundo juicio por el asesinato de Lucas

¿Cuántos y quiénes son los imputados que aún no están vinculados en el juicio de Lucas González? Gregorio Dalbón, abogado de la familia del joven de 17 años asesinado por la policía de la Ciudad en noviembre del 2021, reveló que las dos audiencias que hubo en el juicio fueron “sólo el comienzo”, ya que en el desarrollo del debate, la querella buscará desmotrar que "los imputados recibieron psicólogos y abogados en el lugar y en el momento de los hechos". Nada más y nada menos que el preámbulo para un segundo juicio, tal y como anticipó en exclusiva para BigBang.

En la primera audiencia del juicio, que tuvo lugar en la Sala AMIA de Comodoro Py a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 25, fueron citados a declarar los 14 policías imputados, de los cuales solo testificaron cuatro. Los tres acusados de homicidio agravado, por ser quienes persiguieron y le dispararon a la víctima, afirmaron que actuaron en legítima defensa y hablaron de un "enfrentamiento armado".

También declaró Juan Horacio "el perro" Romero, quién fue el único que entró sin estar escoltado por la Policía y declaró que al momento del hecho se encontraba en San Antonio de Padua por un "turno de masajes" junto a un compañero de la comisaría. "Me llamó Issasi cuando pegue el trayecto de vuelta, y me dicen que estaban haciendo las últimas tareas de campo y que tuvieron un enfrentamiento".

En la segunda y última audiencia que hubo hasta el momento, fueron citados a declarar los tres sobrevivientes del hecho, y amigos de Lucas, que estuvieron con él en el auto, como así también lo hicieron los padres de ellos. Si bien parecía no haber más involucrados, Dalbón reveló que "este es el primer juicio de Lucas. Se van a llevar una sorpresa. Va a haber más involucrados que son policías y civiles. Porque los policías tuvieron psicólogos y abogados en el lugar de los hechos".

Respecto a los tres acusados de perseguir, disparar y asesinar a Lucas -Gabriel Alejandro Issasi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López-, Dalbón consideró que no existen dudas sobre la manera en la que acribillaron a los menores: "vieron que no había armas y que eran chicos. le tiraron sobre seguro, el arma de juguete lo colocaron ellos. Por placer, en el sentido literal. La jurisprudencia y la doctrina indica que matar por placer es matar porque quisieron. No había necesidad de matarlos. Tuvieron tiempo de averiguar sobre la patente, averiguar de quién era. Hubo mucha brutalidad de la policía de la brigada para con estos chicos".

Sin embargo, con respecto a quienes se encargaron de encubrir el hecho, reveló que aún falta mucho y anticipó en exclusiva a BigBang que en un futuro puede desarrollarse un segundo juicio por el crimen.

"Los tres que tiraron, realmente están muy comprometidos y están buscando probar una situación que no existió. No entiendo tampoco porque el abogado les preguntaba sobre las canchas, sobre el tamaño, sobre el pasto. Yo creo que ahí, no se si el doctor de la defensa los hostigaba o todavía tiene dudas de que son chicos de bien. No se que piensa, que son traficantes de droga o ladrones. Es muy difícil que con esa estrategia lleguen a buen puerto. Ya con el audio que dice ‘le volaron el frasco, le tiró de atrás hacia delante, está hasta la chota’. Todo esto está grabado. Se decían ‘andá, llamalo al perro para que hable con Santana a ver como emprolijamos esto’.Si vos no hiciste nada mal porque tenes que emprolijar algo".

Cabe destacar que en la última audiencia, mientras Julián Salas, sobreviviente del hecho prestó su declaración, Fernando Soto, abogado de los tres acusados de dispararle a la víctima, comenzó a realizarle consultas respecto a cómo funcionaba el fútbol en Barracas. "¿Cuántas personas juegan en un partido de fútbol?" y "¿se entrenaban en una cancha de pasto?", fueron algunos de los insólitos cuestionamientos.

“Hay que analizar cuál es el grado de participación de cada uno, en el encubrimiento de cada uno de los imputados, por eso creo que este es el primer juicio de Lucas. En la instrucción se van a llevar una sorpresa. Va a haber más involucrados que son tanto policías, como civiles. Porque estos policías también tuvieron psicólogos y abogados en el lugar y en el momento de los hechos”, explicó Dalbón.

Un dato no menor surgió en la última audiencia, cuando Julián reconoció a Sebastian Baidón, uno de los policías que lo agredió y lo trató de "negro de mierda". También, contó que fue el mismo policía que luego de que sus padres llegaran al lugar, se disculpó. Su relato coincidió con la declaración indagatoria de Baidón, quién dijo que le pidió perdón a los menores cuando estaban esposados por "los malos tratos".

“Hay otros criminales que acompañaron la situación para engañar al Poder Judicial y de hecho lo engañaron, porque fueron presos cuando la Policía se fue para su casa. En este debate oral va a fluir la verdad desde todo punto de vista. Los jueces, con mucha tranquilidad, van a poder condenar a cada uno en el grado de participación que ha tenido y en el delito por el cual se lo acusó. Va a fluir la verdad, que es lo que buscamos. Es más, si yo no puedo probar la culpabilidad de alguno, voy a pedir la absolución en el juicio. Por eso no decimos perpetua para todos, no insultamos a los imputados. Ni les faltamos el respeto. Yo nunca voy a faltarle el respeto porque hay algunas situaciones que merecen una pena, y hay otras que merecen otra pena”.

Por último, y pese al comportamiento que tuvo el tribunal tanto en descansar en una audiencia y asistir vía zoom en la otra, el letrado manifestó su simpatía con el Tribunal, y expresó que solo pide que sea un “fallo justo” tanto para las víctimas como para los victimarios dejando de lado cualquier política que esté establecida en la sociedad. “Yo creo que este tribunal debe hacer un fallo justo. Justo para las víctimas y para los victimarios. Desde el día uno yo no he politizado este tema. No se utilizó políticamente. Desde que tomé este juicio no salgo a decir nada político. Solo voy a hablar de este juicio. Es un hecho muy trascendental que trasciende a cualquier Gobierno. Se trata de un plan criminal hecho por criminales. No por la policía de fulano o mengano. No me importa si pertenecían a Ciudad, Provincia o Nación. No voy a hacer política con este tema”.

Quiénes son los 14 acusados del asesinato y encubrimiento

Gabriel Alejandro Issasi: 41 años, inspector de policía de la Ciudad, en el momento del hecho trabajaba en la Comuna 4. Tiene cinco hijos, de 21,18, 15, 13 y un año y un mes. Está casado y es el principal acusado de disparar con el arma homicida. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Juan José Nieva: 37 años, oficial de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4. Tiene tres hijos, de 19,11 y 7. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Fabián Andrés López: 48 años, oficial mayor de la policía de la Ciudad que hasta el 2017 se desempeñó en la policía Federal. Casado, tiene tres hijos de 28, 19 y 12 años. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Héctor Claudio Cuevas: Principal de la Comuna 4, policía de la Ciudad. En pareja, cuatro hijos de 28, 25, 21 y 12 años. Se negó a declarar y reveló que está estudiando historia en el penal.

Fabián Alberto Dusantos: 51 años, comisario de la Comisaría Vecinal 4D. Casado, tiene dos hijos de 24 y 20 años. Se negó a declarar.

Daniel Alberto Santana: 53 años, comisario inspector de la policía de la Ciudad en la comuna 4. Casado, tiene dos hijos de 20 y 16 años. Se negó a declarar.

Ramón Jesús Chocobar: 48 años. subcomisario de la Comuna 4D. Casado, con dos hijos de 26 y 19 años. Se negó a declarar. Tiene una causa en el Tribunal Oral Federal 3 por el delito de falsificación de documentos públicos. Dicha causa está a la espera de que comiencen las audiencias.

Sebastián Jorge Baidon: 28 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.

Jonathan Alexis Martínez: 34 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero, con una hija que no porta su apellido. Se negó a declarar.

Ángel Darío Arevalos: 34 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero con una hija de 10 años. Se negó a declarar pero reveló que está estudiando derecho en el penal.

Daniel Rubén Espinosa: 33 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.

Rodolfo Ozán: 54 años, comisario de la Comuna Vecinal 4. Divorciado, una hija de 22 años. Se negó a declarar.

Juan Horacio Romero: 51 años, comisario de la policía de la Ciudad. Jefe de la división brigada 4. Tiene una hija de 15 años, es abogado recibido y actualmente estudia comunicación en el penal. Declaró que no tuvo una “justa defensa ante el juicio” y reveló que el día del hecho llegó cuando Lucas ya no estaba.

Roberto Orlando Inca: 47 años, subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4. Cuatro hijos de 19, 18, 10 y 7 años. Declaró que debido a la cantidad de policías presentes en el momento del asesinato, él no pudo ni acercarse al cuerpo del menor.

Issasi, López y Nieva están acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial", en perjuicio de Lucas, y “tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley" respecto de los amigos de la víctima.

El resto de los imputados están acusados de ser coautores de los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".