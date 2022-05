Homero Pettinato habló sobre el incendio en la casa de Felipe: “Tenemos que aguantar esta carnicería"

Homero Pettinato, el hijo con más bajo perfil de la familia, decidió romper el silencio en su programa radio, tras el fatal incendio en el departamento de su hermano Felipe Pettinato, el pasado 16 de mayo, donde falleció el neurólogo Melchor Rodrigo.

Homero expresó, en su ciclo radial de FM Vorterix, que Felipe está internado en una clínica psiquiátrica: “Estamos pasando un momento muy doloroso y muy fuerte incomparable con el momento que está pasando la familia del médico que perdió la vida”, aseguró el músico y se sinceró: "es por respeto a ellos que no hablan con los medios".

Y siguió con tono vehemente: “Escuchamos muchas especulaciones y mentiras, a mí me parece de un nivel humano muy bajo ponerse a especular sobre un caso en donde que una persona pierde la vida sin información y sin fuentes cuando hay una familia que sufre una pérdida”, relató y repitió varias veces que están a disposición de la familia de Melchor que al parecer todavía no se contactaron. Sobre la relación con Melchor, dijo: "Eran muy buenos amigos con Felipe".

Ya al final de su descargo, Homero hizo referencia a la actuación de los medios de comunicación en cómo contaron la noticia del terrible siniestro y dijo haber escuchado “muchas especulaciones y mentiras”. Además, añadió: “Solo tiran datos no contrastados con ninguna fuente. Eso me parece de un nivel humano muy bajo. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero eso no quiere decir que estemos felices o contentos”, detalló y sentenció: “Tenemos que aguantar esta carnicería hasta que dure”. Como última frase, expresó que "van a bancar la salud" de su hermano menor que “es muy delicada”.

Qué dijo la familia Pettinato sobre el incendio

Esta semana, Tamara Pettinato, hermana de Felipe, habló en el programa radial donde es panelista en Radio con Vos : “No voy a hablar de la etapa judicial, porque hay una investigación sobre qué paso y por qué se inició al fuego. Tampoco lo contaría porque hacer un show de lo que pasó aquella noche es innecesario y tampoco me sale”

Y agregó: “Sí me sale decir que estamos muy tristes, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se esperaba y que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto". Luego Tamara hija le envió las condolencias a la familia del neurólogo, el amigo de Felipe que falleció en el incendio, y explicó cómo está su hermano, en estos momentos. “Está internado, bajo tratamiento y en shock”, dijo.

Después, finalizó: “Si la ley de salud mental fuera de otra manera y cualquiera de los familiares de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado”.

Cómo fue el incendio en el departamento de Felipe Pettinato

El 16 de mayo, un incendio se desató en el departamento de Felipe Pettinato, ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en pleno barrio de Belgrano. Cuando la Policía llegó al lugar, salvó a Pettinato y encontró el cuerpo de Melchor Rodrigo con quemaduras.