Creyó que su marido le era infiel y descubrió un video en el que se lo ve abusando de su hija de 7 años

A una semana de que condenaran a Pablo Luciano Rutz, el hombre de 44 años acusado de abusar sexualmente de su hija durante una década, cuando la víctima tenía entre cinco y 15 años, otro hecho igual de espeluznante conmociona a los vecinos de Monte Grande: un hombre de 36 años fue detenido luego de que su esposa encontrara un video donde se lo veía violando a su propia hija, de tan solo 7 años.

Según pudo saber BigBang, la mujer presumía desde hace un tiempo que su pareja le era infiel por algunas actitudes sospechas que del hombre. Una de ellas era que no le permitía utilizar su teléfono celular ni leer las conversaciones que mantenía con otras personas a través de las redes sociales. Lo cierto es que en un descuido, la mujer consiguió acceder al dispositivo y fue entonces cuando descubrió algo mucho peor y el verdadero horror.

Buscando en la galería, encontró un espeluznante video de su hija siendo abusada sexualmente y si bien no se logra vislumbrar la cara de la menor ni quién es la persona que la ataca, la mujer logró identificar a su hija por la ropa que llevaba puesta y a su esposo por las zapatillas y el cinturón que aparecen de manera breve en las imágenes. También descubrió que el lugar donde la nena fue violada resultó ser la parte en construcción de la casa que actualmente habita la familia.

Sin dudarlo, la mujer lo denunció y rápidamente las autoridades lo detuvieron por orden de Verónica Pérez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Esteban Echeverria. La funcionaria pública sospecha que el abusador incluso pudo haber difundido el video en redes de pornografía infantil. Además, la fiscal sospecha que los abusos contra la nena comenzaron en 2019, cuando la menor tan solo tenía cuatro años.

Por ahora, la causa avanza, el imputado se negó a declarar y a la pequeña le tomarán declaración en Cámara Gesell. La semana pasada, Ludmila Nicole Rutz Salaberry, actualmente de 19 años, logró la tan esperada justicia luego de que un juicio por jurados declarar culpable a su padre Pablo Luciano Rutz, a quien denunció por haberla violado en reiteradas oportunidades en su casa ubicada en la calle Liñam 1400, en la localidad de Monte Grande, desde que tenía tan solo 5 años.

En el juicio por abuso cometido en la localidad bonaerense de Monte Grande declararon cuatro psiquiatras, su mamá, su hermano, un comisario, su abuela materna, su tía, la bioquímica que realizó el análisis de la ropa, y el director del colegio al que asistió. “El jurado lo declaró por mayoría de votos culpable y después habrá una audiencia para darle la pena. Estoy conforme, cierra una etapa de mi vida, y es la última vez que lo voy ver", señaló la víctima.

La joven sostuvo que en el debate "no se pidieron años de condena en el juicio". El juicio por jurados, suspendido en dos oportunidades por la pandemia de coronavirus, se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal9 ubicado en la calle Larroque al 2450 en la ciudad bonaerense de Banfield. El hombre llegó al debate acusado por el delito de “abuso sexual doblemente calificado por el vínculo y por acceso carnal en concurso real con amenaza”.

Lo primero que había hecho Nicole fue contar el infierno al que Rutz la había sometido y luego, con el apoyo de su hermano, realizó la denuncia. El caso se hizo conocido como "La Casa del horror" y el pasado lunes 30 de mayo llegó a juicio. Sin embargo, la víctima aseguró que su hermano ya no le cree y que, de hecho, apoya a su papá. “Él vio el video, pero después empezó a hablar con Luciano por celular y su cabeza se dio vuelta", contó.

Según Nicole, desde que realizó la denuncia su vida no mejoró, sino que empeoró: comenzó a recibir constantes amenazas y ya ni siquiera puede salir a la calle por temor. "A partir de ahí, me hacen la vida imposible. Me dijeron en la cara que no me creían, que yo era una mentirosa y una loca. Aun así, yo no puedo tener remordimiento ni odio hacia ellos”, había manifestado en diálogo con El Diario Sur.

Además de su hermano, resaltó que su mamá tampoco cree en su denuncia y reveló que actualmente sufre amenazas de muerte de parte de su familia. “Mi madre me echó de mí casa, yo no tenía a dónde ir pero mi abuela paterna me adoptó y me refugió y ahí conocí lo que es en verdad el amor de familia”, contó Nicole y describió que durante más de una década vivió “un infierno” en manos de su padre, quien no solo la abusaba sino que además no la dejaba salir de la casa.

Pablo Luciano Rutz fue condenado por abusar física y sexualmente de su hija, Ludmila Nicole Rutz Salaberry, desde que ella tenía 5 años hasta que cumplió los 15. En aquella casa, Nicole vivía con su padre, su madre y sus tres hermanos. Luego de hacer la denuncia en 2019, Luciano fue detenido en la Comisaría de Monte Grande: "Mi madre me echó, yo no tenía a dónde ir y, a pesar de que mi padre siempre nos prohibió ir a la casa de mi abuela materna, ella me adoptó y me refugió".