Horror: denuncian a Ricardo Bussi por violar a una mujer para obligarla a tapar un negociado

El diputado provincial tucumano Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, fue denunciado por abuso sexual por una colaboradora de su partido. Salvador Iovane, abogado de la denunciante, aseguró que su u defendida "tuvo que dejar su domicilio a causa de amenazas" y precisó que la identidad de la denunciante, MJA, se mantiene reservada para preservar su seguridad y que su denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual.

La historia es atroz: "M.J.A. se desempeñó el año pasado como colaboradora en algunas actividades del partido Fuerza Republicana y, a comienzos de este año, tomó conocimiento de que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre, en la que había un monto superior a los 500.000 pesos, por lo que trató de resolver ese tema por sí misma, pero no pudo”. Según explica el abogado, M.J.A “acudió al partido a informar la situación; trató con distintas personas y luego con Bussi, quien le indica coactivamente que cese con la intención de denunciar esa irregularidad y comete el abuso sexual como un acto de intimidación”.



De acuerdo con la denuncia, Bussi amenazó a la víctima antes y después de la violación, con la intención de “obligar al encubrimiento de un hecho de corrupción”. MJA tuvo que dejar su domicilio a causa de las amenazas recibidas y según su abogado "se encuentra en lugar seguro no proporcionado por el Estado” ya que “tuvo que dejar su domicilio a causa de amenazas”.



“Está muy afectada, se aterra al rememorar los hechos, le robaron la identidad para abrir la cuenta bancaria, y cuando buscó ayuda afligida fue abusada”, contó. Bussi, por su parte, dice que se trata de una “operación política” en su contra y dice que buscan “desprestigiarlo por ser de la oposición”. El legislador insistió en que se pondrá a disposición de la Justicia y señaló que “los embates hacia mi persona se tornan cada vez más frecuentes y no lo voy a permitir”.



A comienzos de mayo, Ricardo Bussi se había opuesto a la adhesión de su provincia a la Ley Micaela."No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer; conozco hombres que han asesinado mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas, pero no por el hecho de ser mujer", dijo entonces, y sus declaraciones fueron ampliamente repudiadas, así como su definición del feminismo como"una moda que nació hace seis años". Por ese motivo fue denunciado ante el Inadi.