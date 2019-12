Horror en Banfield: obligó a su sobrina de 5 años a practicarle sexo oral para dejarla jugar a la Play

Una menor de 5 años era engañada por su tío de 14 para que le practique sexo oral con la condición de dejarla jugar a la Playstation. El hecho sucedió en la localidad bonaerense de Banfield y fue el padre de la menor quien denunció la situación ante la Justicia.

Según consignó el diario Crónica, los abusos por parte del adolescente no son nuevos y sucedían desde hace tiempo. "Mi hija habló conmigo y con su madre y nos contó que éste chico le puso su pene en la boca y la obligó a ver videos pornográficos cuando ella se acercó a pedirle si podía jugar a la Playsation. Cuando yo me enteré, salí corriendo para su casa y su familia no quiso hacer la denuncia. Me contaron que había hecho con mismo con otra chiquita pero tampoco les importó", contó el padre de la menor en dialogo con ese medio.

En la entrevista que brindó, el padre de la niña cargó contra el novio de su ex pareja y madre de la menor. “Mi nena me cuenta que le vio el miembro a este tipo varias veces. Incluso, me dijo que metieron a otro hombre en la casa, quien le hizo 'cosquillas' en la cola. El actual de mi ex es una bestia, la amenaza y le dice que, de noche, la va a ir a buscar una nena muerta", agregó.

El hombre realizó las denuncias correspondientes ante la Justicia pero asegura que aún no tiene respuestas. "Soy una persona humilde y no tengo dinero para pagar un abogado. Les ruego por favor que alguien me ayude y me asesore. Les cambio ese servicio por trabajo, estoy desesperado", dijo.

Luego de la denuncia, el padre de la menor manifestó que buscará intentar conseguir la tenencia de su hija ya que quiere evitar que se repitan nuevamente estos episodios.