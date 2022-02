Horror en Berazategui: un nene de 10 años encontró a su abuela degollada en su casa

Margarita Toledo tenía 80 años y fue encontrada sin vida por su nieto, de tan solo 10, que se encontraba en ese momento jugando en el patio interno de un departamento ubicado en Calle 5 y 157, en el Barrio Ducilo, de la localidad de Berazategui. El menor pidió por ayuda y los vecinos de la mujer constataron que presentada heridas en su cuello, brazo, abdomen y espalda que le terminaron provocando la muerte en el acto.

Todo ocurrió este miércoles y por el hecho, la justicia busca dar con dos mujeres de unos 30 años -una de ellas con la cabeza rapada- que habrían sido vistas por el nieto de la mujer ingresando por la ventana del balcón. Curioso, el nene ingresó a la casa para ver lo que ocurría y se topó con el cuerpo sin vida de su abuela, que se encontraba tirado en el piso del comedor-

Rápidamente, el menor fue por ayuda y corrió hasta un departamento del segundo piso del mismo edificio donde vive una médica. La mujer bajó e intentó socorrer a la anciana que, según la profesional, aún presentaba signos vitales. Inmediatamente se dio aviso al 911 y pasadas las 18, al lugar llegaron varios efectivos de la Comisaría 1° de Berazategui y una ambulancia con enfermeros que terminaron constatando que la víctima ya había muerto.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo a las primeras pericias, el cuerpo de la mujer presentaba unas 14 puñaladas, varias de ellas en el abdomen, brazos, la espalda y en el cuello. Tras un relevamiento de las cámaras de seguridad, las imágenes coincidieron con la versión del nieto de la mujer: “dos mujeres” de aproximadamente 30 años y vestidas de negro, una de ellas con la cabeza rapada, ingresaron al departamento por una ventana del balcón que da a la cocina.

De acuerdo con los vecinos, el hijo de la víctima había tenía una relación con una de las sospechosas, cuyo apodo es "Machu", la cual no terminó bien. Por esta razón, una de las hipótesis que maneja por ahora la justicia es la posibilidad que la agresora haya querido atacar a su ex pareja y que al no encontrarlo, optó por agredir a Toledo. "De la casa han desaparecido cosas", advirtieron allegados a la causa.

El fiscal Cristian Granados de la UFI N°2 de Berazategui quedó a cargo de la investigación y aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión cuál fue la mecánica del crimen. Por ahora, el hecho se investiga como un asesinato en contexto de un robo, ya que el departamento fue hallado con la habitación y el comedor todo revuelto. Sin embargo, el fiscal también analiza otras hipótesis, como el hecho de que el hijo de la víctima esté involucrado.

Según sostienen las fuentes, las mujeres fueron a buscar al hombre por la mañana y no lo encontraron. Horas más tarde, regresaron por la tarde, cuando encontraron a la víctima y la asesinaron. “El hijo de la mujer está vinculado al consumo de drogas, por lo que se intenta establecer si fue un ajuste de cuentas o si estaban buscando algo en el departamento”, señaló un investigador.

Jessica, una de las vecinas de la víctima, afirmó que las dos mujeres habían sido vistas dando vueltas por el lugar y haciendo preguntas. "A las sospechosas las vieron merodeando el lugar, mirando el departamento, y discutiendo entre ellas. La encontró el nieto, que había salido a jugar un rato. El nene vio que dos chicas saltaban el balcón, viene corriendo, y cuando viene ve que las dos chicas se escapan", dijo en diálogo con TN.

Y agregó: "Cuando entró, se encuentra con su abuela en el suelo desvanecida. Entonces fue a buscar a la doctora". En el lugar se buscó también el arma blanca utilizada en el homicidio, pero hasta el momento sin resultados positivos. Por ahora, el expediente fue caratulado como "homicidio en ocasión de robo", mientras que la policía intenta establecer la identidad de las sospechosas.