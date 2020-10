Horror en Córdoba: mató a puñaladas a su hijo de 10 y degolló a su hija de 6 años

Gerardo Reyna (39) fue detenido durante la tarde del jueves, acusado de matar de un puntazo a su hijo Thiago, de 10 años, y apuñalar a su hija Priscila, de 6, quien quedó internada en grave estado en un hospital de la capital provincial. “Le pido que no meta a los chicos y ahí me mandó una foto de un brazo con sangre. Pensaba que era el brazo de él, no pensé que era el de mis hijos”, relató Brenda Moyano, la madre de los nenes.

El hecho ocurrió pasadas las 16 del jueves en el barrio La Toma de Capilla del Monte, provincia de Córdoba. La madre de los chicos aseguró que su ex pareja lo hizo en venganza contra ella porque se negaba a retomar la relación y contó que tras el ataque, Reyna le mandó fotos de su hijo todo cortado: "Que pague por lo que hizo, que no salga nunca más, porque, si lo intentó una vez, si sale lo va a volver a intentar”.

El autor fue aprehendido en el lugar con el arma en su poder y fue puesto a disposición de esa fiscalía. Los niños fueron auxiliados y traslados al hospital local Oscar Américo Luqui por los vecinos, los cuales además dieron aviso a la Policía. Sin embargo, las heridas en el cuerpo de Thiago le provocaron la muerte casi de inmediato, mientras que su hermana Priscila permanece en muy grave estado en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba

La menor tuvo que ingresar al quirófano debido a los cortes que presentaba en todo su cuerpo. "La herida más grave es una a la altura del cuello que le provocó rotura en los vasos, y otras en una axila y en el tórax", explicó la directora del lugar, Cecilia Angulo. La nena de 6 años tuvo que recibir transfusión de sangre y plasma debido a la hemorragia que le provocaron los cortes que le provocó su padre.

Reyna fue detenido y alojado en la comisaría de La Falda: la causa quedó en manos de la fiscal de instrucción Paula Kelm, quien imputó al hombre de 39 años por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio vinculado” en perjuicio de su hijo Thiago y de “homicidio en grado de tentativa” con los mismos agravantes en perjuicio de su hija Priscila. “Él mata a su hijo para infringirle sufrimiento de por vida a la mujer”, dijo Kelm

Según los investigadores del caso, la madre de los nenes vivía en La Rioja junto a sus hijos y se había separado de Reyna hace pocos meses, quien es oriundo y reside en la localidad serrana. La mujer llegó a Capilla del Monte hace 10 días, aproximadamente, para visitar a la familia y los chicos se reencontraron con su papá, luego de que la pandemia les impidiera mantener el vínculo.

En ese sentido, la fiscal aclaró: “Fue aprehendido en el interior de la vivienda, estaba siendo sujetado por sus familiares. Cuando el estado procesal lo permita le tomaremos declaración indagatoria, por el momento está alojado en el Centro Psico Asistencial como único imputado y autor de los hechos”.

Por su parte, Moyano reclamó “justicia por sus hijos” y rezó por la pronta recuperación de Priscila. “Es la única que me queda. Yo quería ver si estaba apto para quedarse con Thiago- Él fue y me pidió intentarlo de nuevo, que le diera otra oportunidad, yo le dije que no, que lo único que quería era la paz de mis hijos y que ellos estuvieran bien. Los nenes estaban muy bien con el papá"

Según contó la mujer, el hombre estaba refaccionado su casa porque la idea era que Thiago se quedara a vivir con él en Capilla del Monte y que la semana pasada había sido agredida por Reyna, pero que no lo denunció “porque tenía miedo de que perdiera el trabajo”, Thiago “estaba feliz porque iba a tener una pieza para él. Priscila sigue crítica, pero gracias a Dios está estable”, concluyó, angustiada y quebrada en llanto.