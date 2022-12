Un nene de 4 años murió asfixiado en una camioneta mientras su papá veía el Mundial

La felicidad de muchos es plena, luego de que la Selección Argentina venciera a Polonia 2 a 0 y se clasificara a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022. Muchos decidieron salir a celebrar con los suyos, otros se acercaron a festejar en los principales puntos turísticos del país, como el Obelisco, y algunos pasaron los límites de la ley y causaron tragedias irremediables.

Este último es el ejemplo de Emanuel, un pequeño de tan solo 4 años, que falleció al quedar encerrado dentro del auto de su papá mientras que su familia veía el partido entre la Argentina y Polonia en la ciudad de Gobernador Virasoro, ubicada al norte de la provincia de Corrientes. El menor murió “por asfixia y sofocado por el calor”, según arrojó el resultado de la autopsia al cuerpo del menor.

El jefe de la Unidad Fiscal de recepción y Análisis de Casos de Virasoro, Julio Cazarré, intervino en el caso y reveló que el vehículo permanecía en un terreno baldío lindero a la casa de su familia en esa localidad. ubicada a 327 kilómetros de la capital de Corrientes. De acuerdo a lo informado, el nene estaba jugando en el interior de la camioneta de sus padres cuando el sistema electrónico de seguridad activó los cerrojos de todas las puertas y quedó con los vidrios totalmente cerrados.

El fiscal Cazarré detalló que la camioneta estaba bajo el rayo del sol y que fue durante una jornada de calor sofocante que sufrió la provincia. "No sabemos cómo ingresó al auto. El padre está demorado y la causa está caratulada como averiguación de causal de muerte", indicó el funcionario. Al notar la ausencia del niño, la familia comenzó a buscarlo. Y como no aparecía, a un familiar se le ocurrió revisar dentro del vehículo y se topó con el peor de los escenarios.

De acuerdo con la versión que aportaron fuentes con acceso a la causa, el padre del nene permanece en sede policial. Luego de una serie de pedidos de colaboración en redes sociales y de una búsqueda por diversos sectores, el padre radicó una denuncia en sede policial por la desaparición, pero antes de que las autoridades lleguen al lugar sus familiares hallaron al menor adentro del vehículo, un Volkswagen Polo.

El incidente fue reportado a la Policía cerca de las 18, pocos minutos después de la finalización del encuentro entre argentinos y polacos. Los padres llevaron de urgencia a Emanuel a la guardia del Hospital Dr. Miguel Sussini, pero los médicos no pudieron hacer nada porque el niño ya no tenía signos vitales. "No sabemos cómo ingresó al auto el niño, se lo estaba buscando por todos lados, por redes sociales había varias publicaciones", dijo Cazarré en Radio Dos

Además, agregó que "el perito está interviniendo sobre el auto, pero hasta el momento no hay testigos". Un video que circula por las redes sociales muestra las dramáticas imágenes de los familiares del pequeño en las afueras del centro de salud. Una mujer, de quien no trascendió su identidad, aparece gritando y llorando desconsoladamente. El fiscal del caso ratificó que el niño “ingresó al hospital sin vida ya, le hicieron la reanimación, pero no pudieron salvarlo".

Según el funcionario público, la madre de la criatura "estaba durmiendo y el padre estaba viendo el partido”, puntualizó Cazarré. El padre de Emanuel quedó detenido y será imputado por "homicidio culposo". En cuanto a la madre, el fiscal dijo que “está por resolverse la situación procesal y no está detenida porque tiene hijos menores”.

Festejó el triunfo de Argentina a los tiros e hirió a su hijo de 8 años

En otro episodio trágico y violento, un nene de ocho años terminó recibiendo un tiro en su pierna durante los festejos de la victoria de la Selección Argentina sobre Polonia en el Mundial de Qatar. Todo ocurrió en Santa Fe: un hombre portó un arma de fuego para disparar a modo de “fuegos artificiales” y una bala impactó en el cuerpo de su hijo. El chico fue llevado al hospital donde se encuentra internado, mientras que el papá se dio a la fuga.

El violento hecho sucedió ayer alrededor de las 18 en la calle Castelli 4500 del barrio Villa Adelina de la ciudad santafesina de Santo Tomé tras la victoria de la albiceleste ante Polonia por 2-0. El menor festejaba junto a su familia en el interior de la vivienda el resultado cuando, por un descuido de su padre, un disparo de un revólver le dio en el muslo izquierdo y le produjo una grave pérdida de sangre, según informó el medio Uno.

Enseguida se dio aviso a emergencia y el menor fue trasladado al Hospital Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. La bala, de bajo calibre, se alojó en el muslo, pero por suerte en su recorrido no afectó órganos vitales. Al centro médico habría ido junto a su padre -el causante de la herida- y su madre, sin embargo según consignaron fuentes policiales al mismo medio, el papá -del cual no trascendió el nombre- se habría dado a la fuga.