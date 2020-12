Horror en Jujuy: condenaron a perpetua a una mujer que asfixió y tiró al río a su nene de 3 años

A dos años del crimen del pequeño Alexis Mamaní, su mamá, Ana Cecilia Gómez, fue condenada este miércoles a prisión perpetua por la Justicia jujeña acusada de haber cometido el delito de "homicidio agravado por el vinculo" tras asfixiar y arrojar a un río al pequeño de 3 años.

Ana Cecilia Gómez fue condenada a perpetua tras asesinar a su hijo en 2018.

El terrible hecho sucedió el 19 de marzo de 2018, cerca de las 20, cuando Gómez estaba con su hijo en su vivienda del barrio Florida, de la ciudad de Palpalá, a 12 kilómetros al sur de San Salvador de Jujuy.

En esa circunstancia, y por motivos que se desconocen, la mujer golpeó y asfixió al niño causándole la muerte y posteriormente lo trasladó hasta el puente sobre el Río Grande, desde donde lo arrojó al agua.

En su momento, Gómez denunció que mientras ella estaba hablando por teléfono en una plaza de la ciudad de Palpalá, el nene había desaparecido, aunque su cuerpo fue hallado al día siguiente por personal policial a 2 kilómetros de donde había sido arrojado.

Luego, cuando la Policía le pidió a Ana Gómez que declarara, la mujer se quebró en llanto y confesó lo que había hecho, y desde entonces permanece detenida.

La víctima tenía 3 años.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal N°1, integrado por el juez Mario Ramón Puig y las juezas María Alejandra Tolaba y Ana Carolina Pérez Rojas. A su vez, la sospechosa fue acusada por los fiscales Sergio Marcelo Cuellar y Diego Cussel, quienes desde el primer momento reclamaron la pena máxima prevista en el Código Penal.

Por su parte, la defensa de la mujer estuvo a cargo de los abogados Gustavo Reynoso e Ignacio Ovando, quienes solicitaron al Tribunal la absolución de Gómez por el beneficio de la duda, como así también la nulidad de parte de la investigación.

Antes de que se conociera la sentencia, la acusada contó su versión de los hechos, pero sin responder a las preguntas de los fiscales y de la querella. Según declaró, sufrió durante mucho tiempo de violencia de género por parte de su marido, el papá del nene, y además, tras la separación recibía constantes amenazas de sus suegros.

Ana Cecilia Gómez estaba separada del papá del nene.

En base a lo que dijo en su relató, durante años debió "aguantar golpes" hacia ella y hacia su hijo por parte de su ex; y sin lugar a dudas, descartó la posibilidad de haber sido ella quien le hizo daño al pequeño. Incluso, intentó apuntar contra su suegra, a quien acusó de no haberle devuelto nunca al nene el día del crimen.

"Yo a mi hijo no le hice nada, nunca llegué al río ni tampoco lo tiré. Mi hijo era todo para mí“, agregó, y aseveró que el día de su desaparición no lo vio, porque estaba al cuidado de la mamá de su ex.