Horror en La Plata: detuvieron a un ex militar por abusar sexualmente de su hija

El abuso sexual intrafamiliar es una problemática que ha incrementado en el último año y que no cesa. En la tarde del último martes un ex militar, empleado del Estado Mayor General de la Armada y ex sub oficial de Marina fue detenido por abusar sexualmente con acceso carnal de su hija cuando tenía nueve años.

La causa judicial inició en el 2020 pero respecta a episodios ocurridos 14 años atrás, cuando la víctima, hoy de 23 años, aún vivía con él. En la investigación se determinó que la modalidad que utilizaba el agresor para abusar de su hija, era “aprovechar” el momento en el que la madre se iba a trabajar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Un dato no menor que también quedó comprobado en la causa, tiene que ver con el vínculo entre ambos progenitores. La víctima declaró que no se animó a contar la situación en ese entonces ya que tenía mucho miedo de lo que podría pasar. Esto fue en base a la violencia física y psicológica que el agresor emitía hacia la madre de la menor.

El Ministerio Público Fiscal le ordenó a la Policía Bonaerense que detuviera al hombre y lo traslade a una celda particular de la DDI, donde le seguirán tomando declaración. Por su parte, la víctima atravesó a lo largo de todos estos años pericias psicológicas e informes médicos, a raíz de los cuales se constató lo ocurrido. Si bien el agresor está detenido, en las próximas semanas comenzará el proceso judicial.

Un hecho similar ocurrió en la tarde de ayer, a raíz de una denuncia emitida en el 2021, por la madre de una menor, quien denunció a la pareja de su tía por haber abusado de su hija. En su declaración, la mujer informó que el hombre la manoseó en reiteradas ocasiones cuando compartían su vivienda en un barrio de Berisso.

Por su parte, la víctima ya atravesó el proceso de la cámara Gesell, en donde se constató y se sustentó la acusación. De la misma forma que el caso anterior, aunque el hombre ya está detenido, en las próximas semanas comenzará la última parte del proceso judicial, en donde se decidirá su futuro y la condena correspondiente.