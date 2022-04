Horror: denunció que en un boliche le pusieron algo en la bebida y la drogaron para violarla

Una joven denunció en las últimas horas que en un conocido boliche de Olavarría la drogaron para violarla el año pasado, y que ahora se animó a contar lo vivido, luego de haberse enterado que a otra chica le pasó algo similar.

Según el relato que hizo en sus redes sociales, todo ocurrió el 7 de octubre del año pasado, cuando asistió a la disco Brandi con amigas, luego de haber cenado con ellas.

"Pedimos un trago en la barra, yo me pedí una caipi de mandarina. Hicimos el trayecto de dos metros de la barra hacia una mesa, eso fue a las 12, y unos 15 minutos después perdí el conocimiento. No me acuerdo absolutamente nada”, relató.

Cuando se despertó, lo que vio la atemorizó. Se dio cuenta que estaba en una casa que no conocía, y estaba sola. Salió como pudo, se tomó un remís que justo pasaba por la zona, y al llegar a su casa despertó a su mamá para decirle lo que le había pasado.

“No pensé que me iba a pasar a mí. Jamás. Nunca tomé otro trago, lo compré con mi propia plata”, aclaró la joven, quien además revelò que a pesar de que pasaron 7 meses del hecho, pasó mucho tiempo con ataques de pánico y sin poder salir de su casa.

Por otro lado, dijo que recién ahora se animó a contar públicamente lo que le pasó, y que lo hizo porque otra chica vivió una situación muy similar en el mismo lugar, y que no quiere que a nadie le vuelva a suceder algo así.

"Después de 7 meses, me animo a contar mi historia. Todavía hablar de esto me genera miedo, angustia y pánico pero ya no me silencian más… no soy la única, sé que no estoy sola!”, aseguró Candela.

Lo cierto es que como la chica hizo primero una denuncia en la Comisaría de la Mujer y más tarde en la Comisaría Primera de la misma localidad, tras la repetición del hecho, la Municipalidad de Olavarría, a través de la Dirección de Políticas de Género, convocó para el próximo jueves 28 a propietarios de bares y boliches de la ciudad a una mesa de diálogo.