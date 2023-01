Horror en Punta del Este: una joven denunció que la drogaron y la violaron en grupo

Una mujer, que no será identificada para resguardarla, presentó una denuncia el pasado 15 de enero en la cuál testificó que tres hombres la habrían drogado y luego violado en grupo el día anterior. El episodio ocurrió en una fiesta privada en Punta del Este, Uruguay.

La propiedad en la cual se llevó a cabo la celebración pertenecería a los hermanos Cabrera, que son dos de los acusados y primos del tercero, y está ubicada en las calles Berenice y Octante. En una primera instancia, la fiscal de San Carlos encargada de la causa fue Fiorella Marzano, quien se especializa en violencia de género, ordenó que se lleven a cabo los estudios médicos necesarios para constatar si el episodio había sucedido tal y como lo denunció la mujer.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No obstante a los estudios de rutina a los que se sometió a quien sería la víctima, también se identificó a los supuestos agresores y se les realizaron estudios y pericias con el fin de comprobar los dichos. Los acusados fueron identificados como Ramiro Cabrera, Federico Cabrera y Agustín Cabrera. El último es primo de los dos primeros, que son hermanos.

Un juzgado de familia, que también fue parte de la investigación de la causa que aún sigue en curso, dispuso la prohibición de acercamiento de los supuestos agresores con la víctima. Luego de esto, la causa fue trasladada a la fiscalía de Delitos Sexuales de Montevideo, debido a que allí viven los acusados. Además, revelaron que la sustancia con la que habrían drogado a la víctima, es Benzodiazepina. Un medicamento psicotrópico con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes.

Si bien aún no se pudo constatar cómo fue realmente la secuencia, y los resultados de las pericias médicas y psicológicas tardarán en estar, el caso comenzó a circular en las redes sociales a través de la cuenta de Feminismo Uruguay, quienes no solo escarcharon a los acusados, sino también a la Policía a quienes acusaron de no hacer su trabajo como corresponde. “Si no hay justicia que haya condena social y absténganse a comentarios absurdos que detrás de todo esto hay una persona a la cual le hicieron vivir un infierno", escribieron.