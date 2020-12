Horror en Rafael Calzada: una joven de 13 años intentó suicidarse después de que la ex pareja de su madre quiso abusarla

Una joven de 13 años intentó suicidarse dos veces luego de que la ex pareja de su madre intentó abusarla en reiteradas ocaciones. Ante este escenario, más las amenazas que recibió en los últimos días, su madre decidió ir a la Justicia para denunciar a su ex pareja no solamente por los presuntos abusos sino también por violencia de género contra ella.

La madre de la víctima, Ruth Posñasky (31), relató que antes de enterarse de los casos que denunció de abuso su ex pareja, Jorge Jorgevich (35), solía ponerse violento contra ella e incluso llegó a introducirle un tubo de vidrio de 30 centímetros de largo en sus partes privadas.

El punto final fue cuando su hija de 13 años ingirió varias pastillas de Clonazepam para quitarse la vida, motivo por el cual tuvo que ser internada en el Hospital Arturo Oñativia de la localidad bonaerense de Rafael Calzada. Ante los médicos del hospital la menor contó como la ex pareja de su madre la tocaba en su pechos e intentaba llegar a sus partes íntimas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su relato ella remarcó que el último episodio se dio cuando, mientras dormía, la ex pareja de su madre se apareció en su cama; le tapó la boca con su mano y ahí fue cuando empezó a tocarla. “Me tocó donde él quiso. Hizo lo que quiso conmigo”, contó la menor que agregó que mientras todo esto sucedía Jorgevich la amenazaba con un arma de fuego procurando buscar que no haga ruido.

Ante esta situación, y luego de los dos intentos de suicidio (uno incluso dentro del Hospital) que quiso comentar la menor, su madre denunció a su ex pareja. Luego busco escrachar a su ex en las redes sociales y ahí comenzó otro calvario. Durante varios días recibió, tal y como ella misma contó, diferentes amenazas por parte de la familia de Jorgevich.

“Mientras estuve con el Hospital con mi hija recibí llamadas amenazantes de él. Me dijo que antes de ir preso se iba a quitar la vida”, remarcó. Luego llegaron las llamadas, siempre desde números privados, de familiares de su ex. “Si seguís hablando, te vamos a matar entre todas”, le dijeron. Ante las autoridades no pudo identificar los nombres de las familiares de su ex pareja pero sí brindo la dirección en donde viven.

“Basta, basta, basta porque te vamos a matar y te van a pasar cosas malas”, fue otro de los mensajes amenazantes que recibió en las últimas horas.

Al margen de la denuncia por amenazas contra su ex y su familia, Posñasky fue citada a declarar mañana ante la Justicia por la causa de abuso sexual. Allí ella también relató como Jorgevich solía emborracharla o drogarla para hacer cosas en contra de su voluntad.