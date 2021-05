Rosario: una nena de dos años murió tras ser baleada en la puerta de su casa por sicarios

Otro violento homicidio ocurrió el lunes por la noche, en la ciudad de Rosario, cuando una nena de tan solo dos años falleció producto de un disparo en el abdomen. La pequeña quedó en medio de un ataque de sicarios, los cuales iban a bordo de un auto y una moto, mientras jugaba en la vereda de su casa. De acuerdo con los testigos, en la zona se escucharon al menos ocho de disparos, uno de los cuales dio en la zona abdominal de la menor.

A pocos metros estaba su abuela Ana tomando mate junto a otros vecinos, quien al ver la horrible escena se dirigieron a los gritos hacia su nieta, la tomó en sus brazos y, desesperada, la trasladó al Hospital de Niños Zona Norte, a unos 15 minutos del lugar del hecho. Según contó la mujer, con la ropa ensangrentada de la nena en la mano, los médicos le pidieron que se quedara tranquila y que iban a hacer todo por salvar la vida de la menor.

En diálogo con Rosario 3, Ana detalló que al llegar al nosocomio la pequeña “estaba mal porque me dijeron que la iban a operar a la nena". "Yo la vi a la nena jugando toda la tarde ahí. No nos metemos con nadie, ni estamos en cosas raras. Estábamos todos en la calle tomando mate. Estaban todos los vecinos. Yo no me meto con nadie. Pasaron y empezaron a tirar”, relató, poco después de llegar del hospital.

El asesinato ocurrió en la puerta de la casa de la nena.

Con lágrimas en sus ojos, explicó que no pudieron identificar a los agresores porque toda la atención estuvo en salvar a la nena. "En ese momento pedía ayuda y la llevé al (Hospital de Niños) Zona Norte. No me quedaba otra. Yo no la iba a dejar que se me muera mi nieta. Los médicos me dijeron que me quedara tranquila, que la iban a operar, que iba a salir la nena. La mamá de la nena tiene 18 años y la nena tiene dos. Le alcanzaron a pegar un solo tiro”, agregó.

Finalmente la pequeña falleció, a causa de las graves heridas que le ocasionó el disparo. Un hecho similar había ocurrido en octubre del año pasado, cuando un nene de siete años sufrió un impacto de bala luego de que pistoleros llegaran a la puerta de su casa y comenzaran a disparar. El hecho ocurrió cerca de las 20.30 horas en la calle Margis y luego del llamado al 911 de parte de su padre, personal de la Seccional N°15 de la zona de Tiro Suizo lo trasladó al hospital Vilela.

La ropa de la niña baleada.

Allí se constataron las heridas que había sufrido el menor: la bala atravesó su tobillo derecho y si bien no podrá caminar por un tiempo, su vida no corrió ningún peligro. En aquella oportunidad, los testigos señalaron que los autores viajaban en un auto que tenía rota su baliza y, tras esta descripción, los efectivos dieron con un Chevrolet con tres ocupantes y que coincidía con la descripción. Sus ocupantes se dieron a la fuga: uno de ellos fue detenido, mientras que los otros dos escaparon.

La serie histórica de homicidios publicada por el MPA - que se inicia en 2002- muestra que 2006 fue el año con menos hechos, con 216 asesinatos. En 2007 el número trepó a 292 y luego se mantuvo más o menos estable hasta que en 2013 -cuando estalló la disputa entre narcos en Rosario tras el crimen de uno de los jefes de la banda "Los Monos"- la cifra ascendió a 438 y un año después llegó al récord de 461 asesinatos intencionales.



Desde entonces, de acuerdo al informe oficial, las estadísticas muestra una reducción de homicidios hasta 2017 (304 casos) que luego rebota con los 357 de 2018 y los 337 registrados en 2019. Otro dato significativo es que el 80 por ciento de los asesinatos de 2019 se concentraron en dos ciudades: Rosario y Santa Fe, mientras que los otros 17 departamentos de la provincia sólo comprenden el 20 por ciento restante.

La abuela de la nena que falleció en Rosario tras ser baleada por sicarios.

Este año, solo en enero, hubo un promedio de tres heridos por arma de fuego por día, a pesar de que durante marzo de 2020 el mundo está en una suerte de pausa a causa de la pandemia del COVID-19. Pero en Rosario nunca bajó la violencia y los más chiquitos no son ajenos a la grave disputa por el control del narcotráfico que se vive en Santa Fe.