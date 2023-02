Horror en Salta: tiene 14, dio a luz a escondidas en el baño y tiró a su bebé por la ventana

Cerca de la 1.30 de la madrugada del jueves 16 de febrero, ingresó al Hospital San Roque de Embarcación, provincia de Salta, una niña de 14 años que había sufrido una hemorragia. Lo cierto es que según las últimas versiones, la adolescente estaba embarazada, había dado a luz a escondidas en el baño de su casa y después, arrojó su bebé por la ventana hacía un baldío.

Una vez atendida, los médicos confirmaron que este cuadro había sido a causa del parto. La niña estaba en estado grave de salud, según detalló el gerente del Hospital, Facundo Orosco; y después fue derivada a terapia intensiva al Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán en donde aún permanece. En lo que respecta al bebé, éste no sobrevivió. Pesaba tres kilos y fue hallado sin vida en el terreno colindante a la casa.

A horas de la tarde del lunes, existe una larga lista de sucesos que aún no están esclarecidos: en primer lugar, si la adolescente habría ocultado el embarazo a sus progenitores y si se dieron cuenta recién a los ocho meses de gestación. En segundo lugar, según determinó el portal local Salta 12, el bebé fue hallado por los vecinos que llamaron a la policía para que se hicieran cargo de la pequeña criatura.

Sin embargo, desde Agenda Salta advirtieron que el bebé fue trasladado al Hospital por los padres de la niña en una caja de cartón. Por esta razón, aún se espera el resultado de la autopsia del menor para determinar las causas de su deceso, si falleció a causa de un aborto influido por ella o la familia, o si su muerte del recién nacido fue producto de la caída.

La denuncia del caso fue realizada por las autoridades del nosocomio de Embarcación, que informaron que la familia asistió a la joven cuando la escucharon gritar en el baño, pidiendo auxilio y que no habían advertido del avanzado estado de gestación. Las autoridades no informaron sobre las acciones legales a seguir y la carátula del caso, ya que aguardan dichos resultados. Es que todavía, no se conoce si la niña habría sido víctima de abuso sexual.

La Policía se encuentra investigando el caso para determinar en qué circunstancias se produjo el parto y posterior abandono de la criatura. Están analizando si se trató de un aborto y si la chica contó con ayuda de algún familiar para dar a luz, y fueron ellos mismos quienes la llevaron hasta el hospital, al igual que al bebé, dentro de una caja de cartón.

Siguiendo esa hipótesis, como declararon que el bebé fue arrojado desde la ventana del baño por el supuesto estado de shock de la joven, los peritos policiales se acercaron al domicilio de la joven para constatar dónde ocurrieron los hechos, y la altura desde la que habría sido arrojado el bebé. Hasta el momento, la causa está catalogada como un posible aborto, mientras se investiga si el bebé nació con vida y fue ultimado, o caso contrario, nació muerto. "No tuvimos intervención previa en el caso", dijo la secretaria de Niñez y Familia de la provincia, Carina Iradi, al ser consultada por medios locales al respecto de este caso.

La adolescente permanecía en estado de shock y fue sometida a pruebas para determinar las causas de su embarazo. Más tarde fue derivarla al Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Orán. El caso es investigado por la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, quien ordenó que se realice la autopsia al cuerpo del pequeño para determinar las causas del deceso. Se estima, hasta el momento, que tendría aproximadamente 40 semanas de gestación; pero aún se espera el resultado de los estudios realizados y el testimonio de la menor. Por su parte, el asesor de Menores de Embarcación, José Cortéz, dispuso que la Secretaría de Niñez y Familia actúe en el acompañamiento de la menor.