Horror en San Juan: asesinaba perros y gatos en su casa para "absorber sus energías y alargar su vida"

El hecho es macabro y escalofriante. Personal policial allanó una vivienda del barrio Empleados de Comercio, del departamento Santa Lucía en la provincia de San Juan, en conjunto con integrantes de asociaciones proteccionistas de animales ante las reiteradas denuncias de los vecinos por olores nauseabundos y al ingresar a la casa, se toparon con una escena digna de una película de terror: encontraron partes de perros y gatos muertos dentro de una heladera. “Es para absorber su energía y vivir más”, dijo la dueña del hogar, la cual no fue detenida, y remarcó que “el diablo habitaba su casa”. Los efectivos pudieron rescatar 12 canes y seis felinos que se encontraban en jaulas o encerrados.

Todo comenzó con la denuncia de los vecinos de la mujer, los cuales señalaron que desde la casa de la acusada se desprendían fuertes, y hasta insoportables, olores. Al creer que la dueña de la vivienda había muerto, dieron aviso al 911 el miércoles de la semana pasada y al día siguiente, la Policía Ecológica y trabajadores de la Secretaría de Estado de Ambiente provincial se acercó al lugar para constatar qué estaba ocurriendo.

Al no encontrar respuestas, el lunes se libró la orden de allanamiento por parte de autoridades judiciales y personal policial, de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales lograron ingresar al lugar. Dentro, hallaron decenas de perros y gatos, algunos en muy mal estado, pero lamentablemente otros fueron encontrados muertos y en condiciones dignas de una película de terror. “Había una heladera llena de pedazos de carne en mal estado", advirtieron.

Como justificativo, la principal culpable habría señalado que mataba a los animales “para absorber sus energías”. "En el piso había fácil 10 centímetros de excrementos en toda la casa ”, detallaron. Los animales que aún se encontraban con vida fueron hallados encerrados en una habitación y condiciones deplorables. En ese contexto, proteccionistas de animales sostuvieron que a los animales se les dificultaba mantener los ojos abiertos al salir al exterior.

Esto, resaltaron, sería un indicio de que hacía tiempo no salían de allí o que nunca lo habían hecho. Luego del procedimiento, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia dieron a conocer la situación de los gatos y perros encontrados y el organismo informó que están en buen estado, recibiendo atención veterinaria y actualmente están resguardados en la casa de organizaciones proteccionistas. “Hasta anoche pasadas las 23:00, cuando estaba terminando el allanamiento, la mujer seguía en libertad y nadie sabía dónde estaba. Queremos creer que como esto ya tomó estado legal judicial se procederá a levantar cargos. No es la primera vez que pasa, es una mujer que no está bien”, remarcaron.

Incluso fue la propia acusada la que entregó a los 11 animales y las agrupaciones AkaPacha, Asociación Firulais, Yastay y @patitas.sin.hogar precisan ayuda para costear los tratamientos de los perros y gatos. “La Secretaria de Estado de Ambiente está trabajando junto a las ONG, donde se le está dando atención veterinaria a los animales y un seguimiento de su salud”, expresó Nicolás Espejo, director de Articulación de la entidad.