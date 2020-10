Horror: mató a su hijo de 10 años e hirió a su hija de seis para vengarse de su ex mujer

Un hombre fue detenido en la tarde de este miércoles, después de haber matado de un puntazo a su hijo de 10 años en la localidad cordobesa de Capilla del Monte y de apuñalar también a su hija de 6, ahora internada en grave estado en un hospital de la capital provincial.

Según contó la ex pareja del agresor, tras el ataque, él le envió una foto de los niños lastimados, por lo que la fiscalía a cargo del caso podría imputar al acusado por el delito de femicidio vinculado, ya que se cree que asesinó a los chicos para vengarse de su ex mujer.

En base a lo que se pudo reconstruir, se estableció que el acusado y su mujer estaban separados hacía ya unos meses, y que la esposa de Reyna había decidido quedarse a vivir en la localidad riojana de Chilecito.

Sin embargo, como él insistía mucho en ver a los chicos, quienes se habían quedado al cuidado de su madre, hace 10 días Brenda optó por volver de visita a Capilla del Monte, y aprovechó para que el agresor pudiera pasar tiempo con sus hijos.

A pesar de eso, la mujer explicó a medios locales que Reyna no dejaba de insistirle con la posibilidad de volver a estar juntos, pero que ella le dijo en varias ocasiones que no, porque antes debían hacer terapia.

"Tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a mis hijos. Mis nenes me mandaron un audio y me decían que lo atendiera. Le dije que por qué metía a los hijos, que no tenían nada que ver, y me llegó una foto del nene todo cortado", contó conmovida.

Los investigadores confirmaron que el brutal hecho ocurrió este miércoles pasadas las 16 en una vivienda ubicada en el barrio La Toma, en Capilla del Monte, donde el agresor le dio un puntazo en el tórax a su hijo de 10 años, mientras que a la nena de 6 le dio varias puñaladas.

Los vecinos que se dieron cuenta de lo que pasaba lograron asistir a los menores, y minutos después la policía llegó al lugar y trasladaron a los pequeños al hospital local Oscar Américo Luqui, aunque el nene falleció sin que los médicos pudieran hacer nada.

Por su parte, la niña de 6 fue luego trasladada al Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba, donde debió ser intervenida y se le realizó una transfusión de sangre. Según dijo la directora del centro médico, la nena presentaba varias heridas de arma blanca, aunque la más grave es una que se encuentra a la altura del cuello y que provocó rotura en los vasos.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, ya ordenó la detención del agresor, y lo imputó por homicidio doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa, aunque lo más probable es que próximamente la caratula cambie a femicidio vinculado.

Según averiguaciones de la fiscalía, la madre de los niños vivía en La Rioja junto a sus hijos y se encontraba separada hace unos meses del presunto autor del hecho, quien es oriundo y reside en la localidad serrana.

"No había denuncias anteriores ni intervención por parte de ningún organismo ni en La Rioja ni en Capilla del Monte, pero si había habido escenas de violencia hacia la mujer que no habían sido denunciadas", afirmó Kelm.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, llamá al 144