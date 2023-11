Horror en Misiones: el aberrante caso del DT de fútbol femenino que violaba a adolescentes de 13 a 16 años

Héctor Torres que trabajó como entrenador de niñas y adolescentes en el Club Educación, está detenido por la Policía de Misiones por haber maltratado, actos de "lesbo-odio y abusos sexuales a menores de edad" desde hace por lo menos 10 años. De ese tiempo a esta parte ya recolectó cinco denuncias y se prevé que haya muchas más.

La gota que rebalsó el vaso fue una situación de estafa: un grupo de jugadoras participó de un torneo de fútbol y cuando lo ganaron, Torres conocido en el ambiente del fútbol misionero como "Chino", se quedó con el premio de 50 mil pesos y desapareció de la faz de la tierra.

La situación fue oportunamente comunicada a la principal autoridad del club misionero, Úrsula Rodríguez que ejerce funciones como presidenta. Lo que Rodríguez pensó que era un enojo generalizado de las jugadores terminó destapando una olla sin precedentes.

La palabra de la presidenta

"Yo pensaba que ellas me iban a decir que él era muy pesado y que entrenaban todos los días y muchas horas", contó Rodríguez al medio El Territorio (Misiones). Nunca se imaginó lo que iba a suceder en la reunión con ellas: "Una de las chicas rompe el silencio y entre llantos empieza a contar, fue muy fuerte para nosotros y los padres que no estaban enterados", expresó.

Además reflexionó: "Yo no podía creer semejante cosa. Leí los mensajes, me dio mucha impotencia, esta persona no tiene que entrenar ni un perro". La presidenta contó detalles escabrosos: "Él les pedía que vivan con él, las manoseaba, les ofrecía pagarles para que tengan una mejor vida y cumplan sus sueños".

Club de Educaicón Misiones

Además relató que hubo hasta casos de lesbodio: "Si alguna le decía que le gustaban las chicas, las ofendía" y siguió: "Si les decía que le gustaban los hombres, les decía que tenían que tener su primera vez con él...".

La presidenta del Club Educación fue implacable con Torres: "Él no puede tener contacto con niños, niñas ni con nada. Es muy duro, yo no quiero que tenga contacto con las chicas", dijo y brindó detalles sobre las denunciantes: "Ellas están muy golpeadas. Los maltratos eran terribles con respecto a sus cuerpos".

Como autoridad, Úrsula no escatimó en autocríticas: "Yo no lo contraté, él venía del municipio" y reconoció: "Yo soy culpable por no haber averiguado los antecedentes porque él ya tenía denuncias previas en la policía".

El prontuario de impunidad que cae sobre Héctor Torres

El modus operandi de Torres es muy marcado. Sometía a las chicas que entrenaba a sus maltratos con la vil excusa de que si no hacían lo que él decía no podrían llegar a cumplir el sueño de toda jugadora: formar parte del plantel de la Selección argentina de fútbol.

Las víctimas tienen entre 13 y 16 años. Valientemente radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer del barrio Itaembé Miní, en Posadas el 18 de octubre. Días después, el 22 de noviembre se dispuso la detención de Torres que se encuentra alojado en la Comisaría Segunda de la Capital Provincial, solo falta que sea trasladado para ser indagado por la Justicia.

El accionar de la Justicia fue tan expeditivo porque las denuncias que recaen sobre el entrenador son realmente macabras: maltrato, acoso y abuso sexual abuso y violencia física, verbal y psicológica.

Una de las madres de las demandantes que tienen identidad reservada expresó: "No tiene que salir más. Queremos que pase el resto de sus días en la cárcel. Es terrible lo que le hacía a las nenas".

Yamila Rodríguez y Héctor Torres

Contó también que no son casos aislados, todo lo contrario: "Son varias las nenas" y contó sobre su hija en particular: "Para mi nena todo lo que él decía era palabra santa". y agregó amargamente: "Le tenía miedo".

El relato es escalofriante: "Las llevaba a su casa y las tenía de mucamas, yo tuve varios encontronazos con él. Nos sentimos muy culpables por todo, por no darnos cuenta de cómo las acosaba", pudo expresar y agregó: "Un día encontré mensajes de él diciéndole que 'extrañaba sus mundos', al principio no entendí y cuando le pregunté a mi hija me confesó que se refería a su cola".

Héctor Torres

Pero hay un caso que fue detonante de una adolescente de solo 14 años que denunció que Torres quiso entrar al baño mientras ella se estaba bañando. La madre con identidad protegida describió que se salvó de milagro: "Gracias a un vecino que tocó la puerta en ese preciso momento, pudo vestirse rápidamente y escapar".

Y hubo más: "Los papás no podemos creer lo que este tipo hacía, las llevaba a la casa con la excusa de que tenían que entrenar y ahí las trataba como sirvientas. Las acosaba, intentaba que se pongan en contra unas con otras, intentó abusar a más de una. Esto no puede quedar así. Queremos que pase el resto de sus días en la cárcel".

El macabro caso de Macarena

Macarena tenía el sueño de toda jugadora, llegar muy lejos profesionalmente, el mayor obstáculo para eso fueron los abusos de todo tipo de Torres. Contó que con solo 13 años, actuó de la peor manera: "Primero se hacía el bueno, luego se acercaba y comenzaba a acosar. Te ponía al grupo en contra, para que te quedes sola y después 'se te declaraba'", y también exteriorizó: "Con casi todas hacía lo mismo. Cuando a mí me pasó fuimos tres las que vivimos lo mismo, solo dos denunciamos, pero quedó en la nada".

Pasaron los años y con las nuevas denuncias de las adolescentes, Macarena pudo visibilizar su propio caso: "Yo tenía muchas condiciones, por eso fui llamada para jugar en la Selección Argentina y eso aceleró su acercamiento a mí. Me mandaba mensajes todo el tiempo, cuando empiezo a hablarme con mis compañeras, lo que hace cualquier chica normal, a él no gustó".

Héctor Torres fue detenido por "abuso sexual simple"

La venganza fue terrible: "Ahí comenzó a atacarme, a acosarme con el tema de mi sexualidad, que quizás era algo que yo no tenía muy presente porque era chica, no lo notaba así y no era consiente".

Como en 2023, Torres no cambió ni un poco su forma de abusar: "Un día fui a la casa porque me había lastimado el tobillo y él me dijo que iba a ir un curandero para que se me pase y cuando llegué estaba él solo. Se me volvió a declarar, me decía que mi familia iba a aceptar la relación porque él los iba a convencer" y agregó: "Yo me negaba y cuando amago a irme, me agarró del brazo y me dio un beso. No sé cómo logré zafarme y me fui. Nunca más volví al club, mis compañeras me hacían bullying, decían que hacía todo eso para llamar la atención hasta que dos chicas más les pasó algo parecido".

Al parecer a Torres lo cubría un manto de impunidad que llegó a su fin: "Él tenía muchos contactos en el municipio y lo cubrían". Macarena tuvo un último pedido: "Esta vez espero que sea diferente y que las chicas sí tengan justicia.

Crónica de un abusador denunciado

Quien intervino en el caso fue Horacio Silva, abogado de las denunciantes que fue muy severo con sus palabras: "Este tipo de delitos tiene una pena de 1 a 4 años de prisión, pero esperamos que todas las chicas puedan prestar declaraciones".

Policía de Misiones

Además informó que con el paso del tiempo se puede agravar la situación para Torres: "Hay cinco denuncias agregadas al expediente, pero se cree que puede haber muchas más víctimas". Es por eso que hasta el momento, la causa fue caratulada como "abuso sexual simple" pero puede escalar.

Cabe aclarar que el entrenador fue removido del club y además se le generó una orden de restricción para que no pueda acercarse ni a las denunciantes ni a los familiares de las niñas y adolescentes abusadas.