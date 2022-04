Horror: recibió en su casa a una pareja amiga, violó a la joven y mató al novio de puñaladas

El horror y la desesperación se hicieron presentes durante la madrugada del último lunes en una vivienda de Puerto Iguazú, en Misiones, donde un hombre atacó violentamente a una pareja con la que estaba compartiendo un encuentro. Al joven lo mató a puñaladas, y a su novia la abusó sexualmente, todo mientras en la casa dormía el bebé de 1 años de la chica.

Según lo que la sobreviviente pudo contar, todo ocurrió sobre la calle Artigas en el barrio Villa Alta. Ella y su novio de 25 años fueron hasta la casa de Jonathan Nazareno Ferreira, vecino de ambos, para compartir una bebidas alcohólicas ya entrada la madrugada del lunes.

Aunque al principio todo se desarrollaba con tranquilidad, en un momento determinado la joven pareja decidió mantener relaciones sexuales en la casa de Ferrreira, lo que provocó que él también quisiera participar del encuentro, algo que no fue aceptado por el novio de la joven.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Así, se empezó a generar un clima violento entre el dueño de la vivienda y la pareja de la chica, hasta que en un determinado momento Ferreira, también conocido como el "Polaquito", sacó un cuchilló y apuñaló a Bruno Méndez, de 18 años.

Tras atacarlo, el agresor lo llevó hasta la sala, donde lo volvió a herir, y luego lo dejó abandonado en el suelo sin ofrecerle ayuda. Así fue como el "Polaquito" volvió a la habitación, puso música bien fuerte y abusó sexualmente de la joven de 18 años. Todo ocurrió mientras el bebé de 1 año de la víctima dormía en otra parte de la casa.

Según contó luego la chica, estuvo cautiva en la vivienda hasta que se hizo de día. En el medio, en un momento Ferreira se dispuso a enterrar a Méndez en la parte trasera de la casa, por lo que hizo el pozo hasta que la pala que tenía se rompió. Cuando se dispuso a buscar otra, la joven aprovechó para huir junto a su bebé, aunque fue descubierto por el "Polaquito" justo en el momento en que un vecino la ayudaba.

Enfurecido, Ferreira huyó de la casa y se fue a lo de un vecino, a quien le reveló que había matado a una persona. Gracias al llamado de esta familia, efectivos de la Comisaría Segunda de Iguazú llegaron al lugar cerca de las 10 de la mañana y lo detuvieron momentos más tarde. Ahora está a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo de Martín Brites.

“Yo había llegado a casa y escuché que -Ferreira- estaba con la pala, pero no le di bolilla porque él era loco y agresivo con todos. En un momento dado entró a la casa, mamá estaba adentro, me miró y dijo: ‘Hernán, no llames a la Policía, maté a uno’”, reveló un vecino.

“Entonces mamá llamó por teléfono al papá del Polaquito, que llegó rapidísimo. Fue él quien lo sacó de la casa y lo entregó a la Policía que ya había llegado y estaban con la chica en la casa del otro vecino”, sostuvo.

El Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú dispuso que se realice la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras que la joven fue asistida por el equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y llevada a un hospital junto a su bebé.