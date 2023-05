Horror: un menor llevó una navaja al colegio y como fue suspendido volvió con un arma de fuego

En las últimas horas se vivió un tenso momento en la Escuela Primaria Número Nº 47, ubicada en Berazategui. Un menor llevó un arma de fuego a la escuela y amenazó a sus compañeros. El mismo chico estaba suspendido de la institución ya que la semana pasada concurrió al colegio con una navaja y la utilizó con la misma modalidad.

Los padres de los alumnos se agruparon afuera del establecimiento educativo, ya que afirmaron que no es la primera vez que esto ocurre, y que el menor acusado de amenazar a sus compañeros es “inmanejable”. Además, su ingresó a la escuela también llamó la atención de los presentes, ya que estaba suspendido por varios días.

“En un audio habla la tía. Cuenta que su madre lo abandonó y su padre es adicto, y se quedó con los tíos. Pero tuvo problemas con sus primos y quedó a cargo de la abuela. No lo pueden contener”, desarrolló la madre de uno de los alumnos en diálogo con TN.

No obstante, y a diferencia de esto, otra madre de un alumno habló con los medios de comunicación y reveló que está sorprendida por este episodio ya que no estaba enterada de lo sucedido. “Hace dos años que mi hijo viene acá y nunca escuche esto. No sé si exageran o si es real”.

Por este motivo, personal de Prefectura y de la Policía de Berazategui asistieron a la escuela, revisaron la mochila del menor y secuestraron un arma de fuego. Sin embargo, en las primeras pericias, se consideró la posibilidad de que sea de juguete. De todas formas, la investigación continúa en curso.

“Estamos todos con miedo porque puede pasar una tragedia. Esto ya pasó y nadie hace nada, ¿qué hay que esperar? Hace poco vino con una navaja, ahora con un arma, nos piden que no digamos nada que ellos se van a ocupar”, explicó el padre de un alumno haciendo referencia a los dichos que las autoridades educativas le expresaron.

De todas formas, debido a la situación personal que atraviesa el menor, tanto los padres como las autoridades pidieron que se le otorgue contención urgente por parte del estado. Por último, los padres de los alumnos se enteraron gracias a ellos lo que estaba sucediendo ya que le mandaron mensajes de Whatsapp y le alertaron de la situación.