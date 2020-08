Huellas inexplicables, una zapatilla y "pruebas plantadas": las nuevas dudas de la familia de Facundo

La aparición de restos que se busca determinar si son o no de Facundo Astudillo Castro generó un cimbronazo ayer por la noche. Si bien la identificación del cuerpo se realizará recién el martes, la familia sigue dudando del accionar policial, judicial y gubernamental con respecto al caso. En concreto tienen una serie de dudas sobre la aparición del cuerpo en estado cadavérico.

El primero tiene que ver con el lugar en donde fueron encontrados los restos. "Es mucho barro. Es una zona a la que nadie accede. Nosotros nos hundíamos. Es la desembocadura del mar", dijo en declaraciones a TN la madre del joven, Cristina Castro. La lejanía de donde fue visto por última vez Astudillo Castro más la inaccesibilidad de donde fue encontrado ese cuerpo alimentan la hipótesis que tiene la querella de que fue “plantado” ahí.

En segundo lugar, la charla con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, con el fiscal federal que tiene la investigación, Santiago Ulpiano Martínez, Según la madre de Facundo, cuando ella finalmente llegó hasta el lugar del hallazgo se encontró con personal de la PFA, más Ulpiano Martínez y su ayudante. "En ese momento le pasan un teléfono al fiscal y estaba hablando con Sergio Berni (por el ministro de Seguridad bonaerense) y me parece no menor por las declaraciones de este señor", contó la mujer.

La madre también calificó como sospechosa la zapatilla de su hijo, que ella misma encontró a 30 metros del cadáver. "Les aclaro algo", sumó, elevando su voz. "Es una zapatilla que está puesta ahí hace dos o tres días. Está intacta, no tiene ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo porque, además, es la misma zapatilla de la foto", precisó, en alusión a la última imagen que hay de Facundo en el marco de uno de los retenes policiales del día 30 de abril.

El otro cuestionamiento respaldado por sus dos abogados, fue el hallazgo de huellas de un vehículo en dirección al cuerpo. De acuerdo a lo precisado por Cristina, el calzado "estaba a unos treinta metros de donde se encontró el esqueleto". "La encontré yo, porque ni siquiera la habían visto y está intacta. Además, cuando llegamos al lugar notamos que hay huellas de un vehículo que llegan justo hasta el lugar en donde están los huesos. Ninguna de las personas que están acá (realizando las pericias) bajó por ese lugar. Tampoco el señor Pérez bajó por ahí, que fue el pescador que lo encontró. Estoy convencida de que plantaron el cuerpo".

Leandro Aparicio, uno de los dos abogados de Cristina, confirmó que el cuerpo fue encontrado "boca abajo" y que se requirió una pericia específica sobre las huellas. "Se están levantando las pruebas en este momento. Esto nos va a permitir no sólo conocer el ancho del vehículo que pudo haber descendido hasta ahí, sino la marca de los neumáticos. No es una huella reciente y descartamos que sea de la Policía Federal, porque no han descendido por ese lugar. Por supuesto, para nosotros no es un dato menor, porque puede tener que ver con cómo llegó el cuerpo a este lugar".

A la par del descubrimiento del cuerpo, quien rompió el silencio sobre el tema hoy temprano fue el gobernador Axel Kicillof que remarco que desde su gestión no van "a encubrir a nadie” y aclaró que no tiene ”acceso al expediente”, en declaraciones a CNN Radio. “Estamos esperando que esto se resuelva para actuar en consecuencia. Vamos a acompañar a la familia”, señaló. “Desde el primer día estuve muy preocupado por este tema. La familia pidió apartar de la investigación a la Justicia de la Provincia”, agregó.

“Colaboramos con todo lo que requiere la Justicia”, destacó Kicillof a la vez que reveló que mantuvo conversaciones con Cristina Castro, la madre de Facundo, con la intención de “buscar la verdad” sobre lo que sucedió.

“No voy a polemizar. No soy abogado defensor de nadie. Comparto la desesperación de la familia y por eso lo lógico y más humano es que yo no intervenga. Lo que hay que hacer es que no se entorpezca la búsqueda de la verdad. Esto lo debe resolver la Justicia Federal”, enfatizó.

Sobre el avance de la investigación, aseguró que no tiene acceso al expediente y que, por lo tanto, está "esperando que la Justicia Federal lo resuelva" para "saber qué pasó y actuar en consecuencia".

Consultado sobre la aparición de las fotos del DNI de Astudillo Castro en el celular de uno de los policías investigados, dijo que "por lo que sé estaban, pero no voy a polemizar porque tengo acceso al expediente y no quiero opinar de algo que no conozco".

"Me parece que lo lógico y más humano es que no esté yo interviniendo en la causa. Lo tiene que resolver la Justicia Federal", insistió sobre la investigación. Los restos óseos fueron encontrados ayer entre Cerri y Villarino, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y se analizan si pertenecen a Facundo Astudillo Castro.