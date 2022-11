“Íbamos a sacar una foto y nos tiró la ola”: el desgarrador relato del marido de la argentina que murió en Italia

Un sueño se había hecho realidad. Inés Gomila y su marido Sebastián Queiroz había logrado viajar a Europa para celebrar sus vacaciones. Jamás imaginaban que ahí les esperaba un final de terror. Todo sucedió hace algunas horas y arruinó a una familia.

Hacía dos días habían llegado a Italia y disfrutaban del increíble paisaje. Pero un error fatal arruinó todo. En la Costa Amalfitana, la pareja quedó fascinada por el mar y decidieron sacarse una foto cerca del agua. Pero no calcular el oleaje, fue terrible. Una ola le pegó al matrimonio, ella cayó al agua y murió ahogada.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras la tragedia, Queiroz relató cómo fue el momento en el que su mujer murió en el mar. “Primero le saqué una foto yo, después ella a mí y después nos ubicamos para sacar una selfie. Ahí vino una ola que nos pegó y nos tiró, previamente había venido una que nos había mojado un poco y 15 segundos después pasó esto”, relató el hombre en una entrevista con Canal 12.

En ese sentido, Queiroz también relató que otro hombre le salvó la vida luego de aferrarse a unas rocas. “El hombre que me saca a mi dice que ella salió a flote primero, que ya estaba muerta boca arriba”, recordó durante la entrevista. Y continuó: “Estamos viendo con la familia de Inés que es lo que quiere, yo hubiese elegido una cremación que es lo más rápido”.

Y agregó: “Lo otro me da la sensación de que lleva mucho tiempo más y yo no puedo estar mucho tiempo más acá, me quiero volver urgente. Ella está con Dios, está mejor que todos los que estamos acá”. Luego dijo sobre el clima en el momento del paseo con su pareja: “El temporal fue ayer, hoy no había temporal, había sol, estaba bravo el mar, pero no esperábamos que venga una ola de ese tamaño y haga lo que hizo”.

Luego contó: “Las medidas de seguridad estaban todas. Pero no nos dimos cuenta de la ola. En dos segundo aparecimos en el agua”. Durante la entrevista, el marido de Inés contó que era muy familiera y amante de los viajes. De solo 36 años, Gomila había estudiado en Córdoba y cuando se recibió, se dedicó a todo lo natural. Sobre todo a su huerta, en donde tenía calabazas y diferentes verduras.

Además era hincha de Boca y solía celebrar cada triunfo xeneixe. En cuanto a los viajes, había ido en varias oportunidades a Europa. Sobre todo a Italia, en 2011, por ejemplo, había visitado Florencia, Milán, Roma y Capri. El padre de Gomila es un reconocido médico de Córdoba y la Universidad Católica está en pleno luto por la muerte de su hija.