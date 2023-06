"Iban a matar a mi familia": el policía que se quebró y quién es "Cachorro", el nuevo imputado

"La verdad siempre gana, siempre sale a la luz". Héctor, papá de Lucas González, el joven de 17 años asesinado en noviembre del 2021 por tres efectivos de civil de la Policía porteña, aguarda con ansiedad el avance del juicio oral al que llegaron imputados 14 efectivos de la fuerza de seguridad de la Ciudad, en especial después de que en las últimas horas la Justicia ordenara la detención del oficial Facundo Matías "Cachorro" Torres -sindicado como el efectivo que llevó al oficial Gabriel Alejandro Isassi, a plantar el arma de juguete en el auto de las víctimas-.

Mientras se aguarda la declaración del nuevo acusado, el papá de Lucas advirtió que pueden aparecer "más implicados" en el asesinato de su hijo, tal y como anticipó en exclusiva a BigBang Gregorio Dalbón. "Torres y todos los que quizás falten, son tan culpables como todos los que iniciaron esta pesadilla para nosotros", señaló "Peca", al tiempo que sumó: "Esta pérdida tan grande, como irreversible para nosotros. La verdad siempre gana. Siempre sale a la luz. Estamos tranquilos con eso. Siempre con la verdad podemos tener justicia. Sigo más fuerte que nunca para conseguir justicia y batallar".

La nueva detención se dio después de que en la última audiencia, el inspector Héctor Cuevas rompiera el pacto de silencio y acusara a Gabriel Alejandro Isassi -acusado de haberle disparado al auto- de haber sido partícipe necesario de plantar el arma de juguete que se encontró en el vehículo en el que viajaban las víctimas. En su declaración, Cuevas también apuntó contra Torres, quien fue detenido el último sábado y prestó su declaración testimonial en la mañana de este lunes.

En concreto, a Torres se lo imputó por el delito de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.

El quiebre de Cuevas se dio en la recta final del juicio y en la previa del inicio de los alegatos. “Antes de empezar, quiero hacerle llegar mis condolencias a la familia de Lucas, por intermedio del doctor Dalbón. Y a la familia de los chicos decirles que jamás avalé y jamás encubrí. Este es un hecho aberrante. Sabía que en algún momento alguien me iba a escuchar terminar de decir lo que pasó el 17 de noviembre. Si no lo hice antes es porque tengo pánico, tengo miedo de lo que le pueda llegar a pasar a mi familia y a mis hijos después de que declare”, advirtió al inicio de su declaración.

"No se trata de unos loquitos disparando. Hay otro trasfondo acá. Ese 17 noviembre concurrió una alerta a la brigada 4 de enfrentamiento armado. Cuando llego a Alvarado y Pedriel, vi a los chicos parados junto a Fariña y a Miño. Dije que los aseguren (Sic) porque creí escuchar en la modulación de un compañero que era un enfrentamiento armado. Y que masculinos se daban a la fuga. Por eso dije que los aseguren. Me di vuelta y no vi quién, ni quiénes los esposaron”, precisó frente al Tribunal.

De acuerdo a lo relatado por Cuevas, el oficial se acercó de inmediato al auto en el que aún se encontraba el cuerpo de Lucas y negó haber visto el arma de juguete que horas después aparecería en el vehículo. “Ahí me acerque a la Surán y vi a Lucas muy mal herido. Mucha sangre. Vi en una soga en la parte de atrás. Pero no vi un arma. Ni de juego, ni de en serio. No la ví. Ahí llamo al comisario Du Santos y le digo que había dos personas demoradas. El personal de la brigada ya estaba en el lugar. Él me dijo que corte la calle, que ya estaba yendo para el lugar".

A lo largo de su declaración, Cuevas vinculó a otro de los imputados, Rodolfo Alejandro Ozán y afirmó: “Minutos después llega el comisario Ozán, que dice que nadie filme y nadie saque fotos. Veo la llegada de la ambulancia, veo la llegada del subcomisario Inca, que le empieza a dar indicaciones al personal de la brigada y veo la partida de la ambulancia que se retira con Lucas hacia el hospital".

"A las 10.30 aproximadamente veo llegar una moto que depende de la Comuna. La manejaba el oficial Torres con una persona atrás de civil. Al oficial Torres le dicen Cachorro y lo conozco porque trabajó en donde yo estaba. Se baja esa persona de civil, que tenía una gorrita blanca y va con el subcomisario Inca que estaba cerca mío. Ahí escucho que le dice: 'Andá a poner eso'. Esa persona de civil se acerca al auto y tira el arma. Ahí entré en pánico. Pensé en mi familia, en mis hijos. No sé qué les va a pasar después de hoy”, sumó.

Por último, Cuevas explicó cómo identificó a quienes vió poner el arma de juguete: “Después de ver las noticias y con las detenciones de los tres primeros de la brigada, identifico que uno de los tres que detienen era el que había puesto el arma. Era Isassi. Lo que hicieron es una locura. Señor presidente no puedo decir quién ordenó que vayan a buscar esa arma. Pero sí le puedo decir con lo que vi en la televisión, que Isassi vino en la moto de la comuna, traído por Torres, habló con Inca y él le dijo que lo ponga en el auto".

"Estando detenido, me enteré por radio pasillo que el oficial Torres se jactaba de ese arma que tenía guardada en el cofre de la comisaría. Le arruinaron la vida a muchas personas, a muchas familias. Doctor Dalbón, le pido perdón como persona, como padre, perdón como policía. Si yo decía esto antes me mataban a mí y mataban a mi familia porque esta gente mata, miente, como lo hicieron con Lucas. No se borra la imagen de como lo dejaron“, cerró.

Esa imagen, quedará grabada para siempre también en la retina social y será un recordatorio de lo que no puede volver a suceder nunca más. El próximo martes tendrá lugar el inicio de los alegatos en los tribunales de la calle Paraguay a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 25.