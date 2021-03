Imprudencia: un chico de 14 años le robó el auto a sus padres y mató a un hombre

Un chico de 14 años que le robó el auto a sus padres, atropelló y mató a un hombre que circulaba por las calles de González Catan con su bicicleta. Además de la víctima fatal, el hijo menor de edad del señor también resultó herido, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

Un menor de 14 años le robó el auto a sus padres.

Según indicó la mamá del joven, el sábado por la tarde su hijo tomó el auto familiar sin permiso, luego regresó a la vivienda y tiempo después volvió a salir sin que nadie supiera.

El hecho ocurrió cuando el menor de edad circulaba a bordo de un vehículo Fiat 147 Spazio color blanco y, por razones que todavía se investigan, perdió el control al llegar a la intersección de las calles Tomas Valle y Jorge Newbery, en el partido de La Matanza.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por lo que se pudo reconstruir, se cree que el auto embistió a la bicicleta en la que viajaban Ramón Lisandro Aranda Teves, de 47 años, y su hijo, de 5, quien fue asistido por los vecinos de la zona que llamaron inmediatamente al 911.

El chico mató a un hombre que iba en bicileta.

Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría 2° de González Catán y del Comando Patrullas Sur de la Policía Bonaerense, quienes constataron el fallecimiento del hombre y las heridas que presentaba el niño, por lo que llamaron a una ambulancia que lo trasladó hasta el hospital Simplemente Evita.

Por su parte, el menor también sufrió varios golpes tras el choque, aunque fue enviado bajo arresto a un centro de menores en la zona de San Martín tras un pedido de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 a cargo del fiscal Marcelo Germinario, que abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas. De todos modos, por su edad, es inimputable.

Ante la terrible situación, la madre del menor se presentó en el lugar del hecho para pedir disculpas y explicar que su hijo nunca vio al hombre. Además, aseguró que apenas se enteraron de lo ocurrido, no dudaron en entregar a su hijo.

La mamá del menor admitió que les sacó el auto sin permiso.

"Mi marido le enseñaba a manejar despacito. Somos buena gente, somos maestros", sostuvo la mujer, quien fue duramente cuestionada por los familiares de las víctimas.

"El papá se tiene que hacer responsable de los actos por no enseñarle a sus hijos. Tiene 14 años, el auto es un arma. Le tiene que enseñar a su hijo. Yo tengo un hijo de 17 años y no le doy el auto, no me lo roba porque le enseño lo que tiene que hacer. Que se haga cargo. Mientras mi hermano está muerto y estoy esperando a enterrarlo, su hijo está en una comisaria con una custodia", cuestionó el hermano del fallecido.

Enojado, dijo además que su sobrino casi muere también, y que ahora lo único que quiere es justicia y que el menor, o su padre, paguen por lo sucedido.

"El auto lo sacó. Es la primera vez. Sacó el auto sin permiso, dijo que lo iba a guardar y después dijo: 'No, voy a dar una vuelta más'. Y ahí pasó lo que pasó", admitió por último la madre del chico.