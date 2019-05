Marcos Lautaro Teruel (20), hijo de Mario Teruel, integrante de " Los Nocheros", fue detenido e imputado por abusar sexualmente en dos oportunidades de una menor en Salta cuando ésta tenía tan solo 10 años. La denuncia la realizó la madre de la víctima, quien detalló que el hijo del músico se aprovechó de su hija cuando la menor jugaba con un familiar de él en su casa.

La investigación quedó en manos del fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, quien solicitó el cumplimiento de diversas medidas probatorias e imputó a Marcos Lautaro Teruel por los delitos de “exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real”.

Según detalla la denuncia, el último hecho de "violación" habría sido en abril del año pasado. El Juzgado de Garantias de 7° Nominación y la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual N°1 intervino en la situación y detuvo al joven de 20 años, quien permanecerá detenido con prisión preventiva mientras se completan diligencias solicitadas en el marco de la causa.

Lautaro Teruel había sido involucrado en otro hecho de abuso en noviembre del año pasado, cuando la usuaria Pam Flowers contó en Facebook que había sido “abusada” por un integrante de la banda salteña “Les Coso Comué”: “A la habitación ingresaron 2 personas más, desnudas, eran mis "amigos", se aprovecharon de esta situación y abusaron.... al rato habían pedido un taxi para que me vaya y hasta me acompañó uno de ellos”.

“Después de todo esto por mucho tiempo tuve mucho asco de que algún hombre se me acerque, los seguía viendo y cruzándomelos pero a esa edad yo me sentía culpable, que si había pasado era porque estaba ahí y qué me iban a decir mis viejos”, había escrito la joven.

En aquella oportunidad, además, mencionó a cada uno de los involucrados. “Las tres personas involucradas son: Silvio Rodríguez, Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac”, dijo. Tras ésta denuncia, y luego de que se viralizara el contenido de la misma, la banda salteña decidió en ese momento echar de la formación a Isaac.