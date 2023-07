Imputaron a Lautaro Acosta y deberá declarar por golpear a su ex esposa

Pasó menos de un mes que Ludmila Isabella, ex pareja de Lautaro Acosta, decidió romper el silencio y hacer público el infierno que le tocó atravesar durante cuatro años seguidos en manos del futbolista. En el 2019 comenzó a denunciar ante la justicia la violencia física y psicológica que sufría y lejos de recibir una respuesta, seguía atravesando el mismo dolor. Hoy, después de las denuncias, indagatorias, declaraciones y dar el caso cerrado, la Fiscalía de Lomas de Zamora citó a declarar al presunto agresor y lo declaró imputado.

Luego del acuerdo judicial el cual llegaron los dos para ponerle fin a la causa de violencia de género, el fiscal de Lomas de Zamora, Juan Manuel Baloira, citó a declarar como imputado al delantero de Lanús con el motivo de “delito de coacción”, que contempla penas de hasta dos años. El mismo, fue notificado de ambas cosas en lunes por la mañana: de su imputación y que deberá regresar el próximo lunes al mismo lugar para brindar testimonio de la causa que lleva su nombre.

Fue todo más rápido de lo que se creyó. Isabella, después de no ser escuchada ante la justicia en las reiteradas veces que se presentó por la violencia que sufría, optó por contar a través de su cuenta personal en Instagram todo el calvario que le hizo pasar el jugador de Lanús. Con detalles y fotos hizo presente su malestar, mencionando también desde qué día el Juzgado de Familia ignora su causa. Pero, con la llegada de las redes sociales, rápidamente el mismo Juzgado se puso en marcha.

Una de las primeras medidas a tomar fue el abandono del hogar de Acosta, quien le debió dejar su hospedaje para que vivan allí mismo tanto Isabella como el hijo que tienen en común. Luego, tras varias audiencias en las cuales le pidieron que amplifique su descargo contando paso por paso cómo sucedieron todos los acontecimientos mencionados, se le puso punto final de un día para el otro.

Con Acosta separado del plantel de Lanús, viviendo en otro lado y una denuncia cada vez más efectuada, parecía que la condena en cualquier momento iba a llegar. Pero lejos de eso, dos semanas después, Leopolgo Guardia, el abogado del futbolista, confirmó que ambos llegaron a un acuerdo judicial y dieron de baja la causa. Sin embargo, para que no se generen malos entendidos ni se utilicen palabras incorrectas, la modelo confirmó nuevamente en sus redes sociales lo sucedido.

“Cuando hay hijos de por medio hay decisiones que se tornan difíciles de tomar. En la última declaración que tuve en el juzgado número 10 de familia, me sugirieron que piense en el futuro de mi hijo, porque si seguía con el proceso penal, Benicio corría el riesgo de quedarse sin alimentos futuros. Yo no quise y no quiero nada para mí. Eso es indiscutible”, escribió. Algo que es totalmente penoso por parte de la justicia que una vez más, descuida a las víctimas.

Mientras que, por su parte, el “ídolo” granate que había decidido llamarse a silencio durante todo ese tiempo, reapareció en sus redes sociales con un mini descargo. "Acá, en el mejor lugar del mundo, haciendo lo que más me gusta, entrenando. Hace un tiempo que elegí mantener un perfil bajo en mi vida privada, guardar silencio y dejar que el tiempo acomode las cosas, y por sobre todo preservando lo más importante que tengo que es mi hijo", comentó.

Lejos de mostrarse inquieto por ser acusado de violencia de género nada más ni nada menos que por la madre de su hijo, escribió que se encuentra “tranquilo por la vida” sin mencionar nada de lo sucedido. “Madurar es alcanzar un equilibrio, y en ese camino estoy, aprendiendo, escuchando a los que saben. Y así voy, tranquilo por la vida y para adelante. Besos a todos y todas”, concluyó.