Indagan a policías puntanos por la muerte de una mujer en una comisaría

El fiscal Roberto Silvestre pidió la indagatoria para cinco policías por la muerte de Florencia Morales, quien fue hallada ahorcada en una celda de la comisaría de Santa Rosa de Conlara, San Luis, donde había sido detenida por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en abril del 2020.

Los agentes están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, por ahora, no se les endilga responsabilidad directa en el fallecimiento.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que los agentes sean también imputados por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, e investiga si el hecho configura violencia institucional.

El organismo nacional se constituyó a principios de este mes como particular damnificado en la causa, y sostiene la teoría de que los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial.

Un escrito reproducido por Télam enumera las pruebas a partir de las cuales la Secretaría de DDHH presume que se está ante un caso de violación de los derechos humanos.

"Morales fue ilegalmente detenida, incomunicada, golpeada en sede policial (no presentaba golpes antes de su ingreso) y luego apareció muerta en un calabozo con un cordón que -según consta- no tenía en su poder", señala el texto. "Estos hechos de inusitada gravedad no pueden ser livianamente subsumidos al art. 249 del Código Penal, porque eso sería obviar los graves delitos que hemos enunciado, propiciando directamente un escenario de impunidad".

Para el organismo, la privación ilegítima de la libertad de Morales quedó probada en base a testigos que indicaron que fue detenida y encerrada en un calabozo "por exclusiva decisión policial, sin orden judicial, por un supuesto delito que sólo requería la realización de un acta y su inmediata liberación".

De acuerdo al informe médico realizado a Morales antes de ser alojada en la comisaría, la mujer se encontraba "sin lesiones corporales", por lo cual la Secretaría asegura que "en el lapso de tiempo de las 9:45 horas, que salió del hospital, y alrededor de las 19 horas, cuando fue encontrada sin vida por efectivos policiales, recibió apremios ilegales".

Al respecto, destaca que la víctima fue hallada ahorcada con un cordón negro a pesar de que le habían quitado el calzado y de que no había ningún elemento de ese tipo en la celda antes de que fuera encerrada.

Además, se trae a colación el hecho de que las muestras tomadas del cuerpo y de la escena del fallecimiento no fueron debidamente conservadas lo cual "constituye una acción de encubrimiento que debe ser investigada debidamente". Así, se solicitó la realización de una pericia criminalística para analizar las distintas hipótesis de la muerte.