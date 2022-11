Indagan otra vez a la enfermera acusada de asesinar a los bebés en el hospital de Córdoba

La Justicia de Córdoba indagará una vez más a Brenda Agüero, la enfermera detenida e imputada en el marco de la causa que investiga la muerte de cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba. La imputada volverá a ser indagada este mismo lunes, luego de que la autopsia realizada a los cuerpos de las víctimas revelara que tenían exceso de potasio.

La mujer fue convocada por el fiscal Raúl Garzón, que tiene a su cargo el caso, a otra audiencia que se realizará en la sala 8 de los Tribunales N° 2 de la capital provincial, para que responda sobre la ampliación acusatoria de “tentativa de homicidio” por otro ocho niños recién nacidos que sobrevivieron. El abogado Carlos Nayi, uno de los querellantes, manifestó que Agüero será intimada sobre la ampliación acusatoria de 'homicidio calificado por aplicar método insidioso', en tres hechos de bebés nacidos y fallecidos el 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo de este año. También deberá responder por el mismo delito en grado de "tentativa" por haber "intentado asesinar a ocho bebitos que lograron sobrevivir milagrosamente".

En ese sentido, el letrado afirmó que "no se logró el cometido por razones ajenas a su voluntad" y sostuvo que la indagatoria sería este mismo lunes. Sin embargo el abogado Luis Obregón, que representa a la enfermera, manifestó que le pidió al fiscal Garzón que se "posponga" ese trámite procesal hasta tanto se resuelva el planteo de "oposición a la prisión preventiva" y las observaciones referidas "pruebas que no se analizaron" al momento de ampliar la acusación. Sobre el tema, el abogado defensor adelantó que en los próximos días convocará a una conferencia de prensa para exponer algunos aspectos referidos a la investigación, particularmente a lo atinente a su defendida.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el marco de la investigación, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba. Las exhumaciones correspondieron a bebés que habían nacido y fallecido el 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo, en todos los casos sucedidos este año.

A principios de agosto, el fiscal Garzón abrió una investigación a partir de denuncias formuladas en junio, sobre cinco casos de "muertes sospechosas" de bebés nacidos sanos en el hospital provincial neonatal. La causa tiene siete imputados, entre ellos la propia Agüero que es la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes. Para el fiscal, la enfermera habría inyectado sustancias "incompatible con la vida" a los recién nacidos, como potasio.

Además, busca establecer si también inoculó a los menores con otros componentes. Los otros imputados en la causa son el ex ministro de Salud Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Salama, por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público", según consta en el expediente. También, la ex directora Liliana Asís; y las exjefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales.

Éstas últimas fueron imputadas por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica". La situación de la enfermera Brenda Agüero se había agravado meses atrás luego de que los investigadores comprobaran que la mujer “googleó” cómo "dosificar potasio" y cómo "dosificar insulina" en bebés en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, y en más de una oportunidad, Agüero buscó información sobre cómo administrar potasio e insulina en los más chicos a través de internet. En base a esta información, la enfermera luego aplicó y hasta probó diferentes dosis contra los pacientes del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba