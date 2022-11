Indignación en Villa Urquiza: clausuraron un criadero ilegal de perros y rescataron a 22 animales

Otro hecho que conmociona a los rescatistas. Una mujer identificada como "Sandra" fue imputada esta tarde tras que se descubriera que mantenía un criadero ilegal de perros en su hogar, a quienes los tenía en precarias condiciones. El hecho ocurrió en un barrio de Villa Urquiza.

Tal y como se constató en el allanamiento, la mujer acusada tenía a los animales enjaulados en espacios pequeños, motivo por el cual la Justicia intervino y la imputó por "omision de recaudos y mantenimiento en condiciones inadecuadas". El fiscal de la causa, Carlo Rolero Santurián, trasladó el caso al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de la Ciudad, ya que los vecinos denunciaron en varias ocasiones lo que sucedía en ese hogar. Es por eso que los efectivos policiales pudieron saber lo que estaba pasando.

En el allanamiento se encontraron mas de 20 perros en decadentes ubicaciones rodeados de rejas que simulaban ser caniles. Entre los animales que se rescataron, 10 eran cachorros de diversas razas que se estima que eran para vender, debido a que su costo es muy elevado. Algunos de ellos eran de diferentes razas como bulldog francés, ovejero alemán y perro salchicha.

Por su parte, la dueña de dicho espacio, habló en Telenueve y realizó fuertes declaraciones en las cuales desestimó todo lo que la justicia presentó. “La verdad es que no sé por qué vino la Policía, tampoco tengo criadero de perros. Les mostré todas las libretas de vacunas con firma y sello del veterinario. También les ofrecí mostrarles los documentos de los perros y me dijeron que no hacía falta", comenzó afirmando.

Además, Sandra declaró que tenía tantos perros y cachorritos ya que justo sus animales habían dado a luz, pero que lo que ella hacía era reubicarlos y encontrarles un dueño que les dé amor. “Ayer vino una amiga y se llevó unos cuantos bebés, y así sucesivamente. Van a estar ubicados con amigos y familiares. No es una reja, sino que donde hay cachorros hay un canil redondo para que la mama este protegida con los bebés".