Indignante: la Justicia dejó libre a un fisicoculturista que golpeó y dejó cuadripléjica a su ex

Hace siete navidades que Yennifer Guayare está en silla de ruedas. No puede caminar por culpa de la brutal agresión que sufrió por parte de su ex pareja de ese entonces: Javier Orlando Batista. Tuvieron una discusión que fue presenciada por varias personas y concluyó con una tremenda paliza que le propinó Batista en las inmediaciones del Club Cooperativa de Oberá, en Misiones.

El agresor, que es fisicoculturista, la llevó al hospital donde la atendió el Dr. Luis Derna. Éste la trató de "borracha" luego de escuchar que Batista la había dejado con la "sensación de no poder moverse". El agresor desapareció. Ella tuvo que hacer la denuncia policial por Violencia de Género, ya que en el hospital no la escucharon, y tuvo que viajar para enfrentar las operaciones y mejorías en el Hospital Posadas, de la capital misionera.

En ese momento, la Justicia abrió una causa contra Batista por “lesiones gravísimas doblemente calificadas por el vínculo y por Violencia de Género”, episodio que ocurrió en la noche del 15 de diciembre de 2016. Al poco tiempo, Batista fue detenido. Pero lo excarcelaron en abril del 2018 mediante una resolución, que estableció la prohibición de acercamiento a 300 metros del lugar de residencia o donde se halle la víctima. También tenía prohibido alejarse de la ciudad de Oberá sin previa y obligada justificación y autorización legal.

Postrada y en una estado de cuadriplejía, Guayaré sufría a sabiendas de que el violento gozaba de la libertad a la espera del juicio oral que se estuvo posponiendo por las restricciones que habían generadas por la pandemia por COVID-19.

"Para los q quiera q se haga justicia x Yennifer Guayare una mujer q sigue en la lucha x el daño q le causaron todo el sufrimiento de todos estos años x culpa de una noche q le cambio la vida a ella y todos los q la rodean....es hora de q la persona q la dejo postrada pague y se pueda hacer justicia Esperamos el apoyo de los ciudadanos.....FUERZAAA YEN!!!!!!!!!!", compartió su cuñada, pareja del hermano de la víctima en su momento antes del juicio que recién se efectuó en mayo de 2021.

La fiscal de instrucción interviniente, Miriam Silke, reconoció las pruebas existentes contra el imputado para comprobar el ataque sufrido hacia Guayaré: “La agrede físicamente jalándola de los cabellos hacia el suelo y que, a raíz de su caída, se produce un desplazamiento de las vértebras cervicales sobre un tumor y éste sobre la médula. O sea, produciéndole cuadriplejía y con ello la pérdida de la sensibilidad y movimiento de sus cuatro miembros, y con ello la inutilidad permanente para el trabajo”.

El Tribunal Penal 1 de Oberá condenó a nueve años de prisión al fisicoculturista. Fue juzgado por Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Miguel Orlando Moreira; y la representante del Ministerio Público Fiscal, Estela Salguero De Alarcón, dictaminó esa cantidad de años por hallarse “penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas, doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género”.

En tanto, la defensa del imputado solicitó su absolución, por considerar que no fue acreditada la participación de Batista en la agresión que sufrió su ex pareja. No obstante, se probó que se desató una discusión entre ambos y, según testigos que se encontraban en el lugar en esa noche de 2016, Batista obligó a la víctima a salir a fuera del salón para luego propinarle golpes.

La situación se había dado luego de que Guayaré se reencontrara con una amiga a la que no veía hace mucho tiempo y con quien intercambió un par de palabras en el medio de la fiesta que estaba con Batista. Éste comenzó a agredirla verbalmente y, por ese motivo, la víctima intentó que su cuñada, hermana del agresor, le lleve a su casa. Pero, este se negó rotundamente y decidió irse a su casa. La víctima trató de frenarlo para pedirle sus cosas y fue ahí sin remordimiento la dejó inconsciente en el suelo.

"Lo único que recuerdo es cuando desperté, estaba todo ensangrentada y él estaba sacudiéndome también todo ensangrentado y ya no sentía mi cuerpo, del cuello para abajo. Además, sentía muchísimo dolor en el cuello, eso fue lo más traumatizante que me pasó en mi vida”, dijo Guayare en el juicio.

Además, reconoció que su ex pareja tenía reacciones violentas y acciones difíciles de entender, pero nunca se imagino que llegaría a agredirla de esa forma, "mucho menos en un lugar lleno de gente como en una fiesta". Y, señaló también que, como en todo los casos de Violencia de Género, la manipulación constante de su agresor le impidió ver estas señales de alarma que ya reflejaban la clase de persona que es.

En el juicio, hasta habló una ex pareja de Batista, quien fue lapidaria con el violento. La testigo lo describió como un hombre “calculador, absorbente y dominante”. Hasta dijo que no sabía como dejarlo porque éste la amenazaba con matarla y enfatizó que la culminación de su relación con el fisicoculturista fue "violenta".

La víctima celebró entonces la decisión de los jueces, entendiendo que “se hizo justicia” y agradeció “todas las muestras de apoyo” que recibió durante el juicio y de la personas que se acercaron hasta el Tribunal para manifestar a su favor. Sin embargo, en la víspera de Noche Buena, salió en libertad después de un año y siete meses en prisión en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

La defensa de Batista solicitó la libertad condicional basándose en la buena conducta del implicado y debido a que la Justicia misionera aún no dejo firme la sentencia por lo que el agresor fue beneficiado con la excarcelación extraordinaria bajo caución juratoria. “No entiendo a la Justicia, esto no puede ser. Tampoco me avisaron que lo liberaron. Esto me da mucho miedo”, manifestó la víctima. Actualmente, no dispone de custodia policial, medida preventiva con la que contó hasta que se llevó a cabo el juicio en mayo del año pasado.

Sumado a todo esto, otra contradicción: antes de que se iniciara el juicio en 2021 que lo dejó preso por menos de dos años, Batista fue denunciado por agredir a un hombre en la vía pública. En inmediaciones de la Avenida Libertad y calle Chubut de Oberá, cerca de las 11:00 horas, un peatón que se encontraba realizando trámites fue agredido por Batista quien le propinó una patada a la altura de la cadera. Por el hecho, el sumario no se tomó una medida al respecto.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137 o al 144. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. Además pueden acercarse a cualquier comisaria a realizar denuncias y pedir ayuda.