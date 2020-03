Indignante: lo acusan de "partir en dos" a su ex de un escopetazo y fue a jugar al programa de Lizy Tagliani

Norma Martínez y su hija Ángeles no lo pueden creer. Sus corazones se aceleran y los fantasmas se apoderan de sus recuerdos. A través de las redes sociales les llegó un fragmento de El Precio justo, el exitoso ciclo que conduce Lizy Tagliani de lunes a viernes, de 11:30 a 13:00, por Telefe, que cuenta con un especial de famosos por semana y que lleva más de 300 programas al aire, que les generó angustia.

Aquel programa que le sacaba una que otra carcajada, de pronto les heló la sangre. En un abrir y cerrar de ojos, ven como la conductora se dirige a uno de los participantes: “¡Que bombonazo! ¿Estás comprometido?”, pregunta Lizy, adorable como acostumbra. “Parecés un custodio, ¿sos custodio?”, le agrega al hombre fornido que tiene delante de ella.

Ese hombre no es otro que Víctor Hugo Nosach, imputado por "Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer" tras la muerte de Celeste Grippo Martínez, el 29 de mayo de 2017. Norma y su hija tiemblan, se preocupan y tratan de calmarse mientras ven al asesino de su hija en la pantalla. Miran el video y les corre una corriente fría por la espalda.

Les transpiran las manos y se le apabullan sus corazón. La historia de Celeste –al menos para ojos ajenos- comenzó a esclarecerse el año pasado. Hasta ese momento, la Justicia señalaba que la joven de 28 años, apareció muerta el 29 de mayo de 2017 en su casa de Valentín Alsina, se había suicidado de una manera por demás extraña, incómoda y llamativa.

Según la Justicia, Celeste tomó una escopeta Brenta calibre 20, con un caño de 71,5 centímetros del gatillo hasta la boca, y se disparó en el abdomen. ¿Cómo podría un ser humano dispararse a sí mismo en el abdomen con una escopeta? Según sugirió un fiscal, con el dedo gordo del pie.

La versión que implicaba el suicidio más incómodo del mundo era la que había brindado el propio Nosach, quien hasta entonces figuraba como "testigo" en la causa, y la primera fiscal había "comprado". Nosach y Celeste se habían separado nueve días antes del fatal final.

Pero hubo un dato que no es menor: Celeste lo había denunciado por violencia de género y Nosach, además, era el dueño del arma. La usaba para cazar. Las últimas personas que vieron con vida a Celeste fueron, precisamente Víctor y su hermano Diego. Ambos declararon que habían sostenido una discusión con ella minutos antes, y que luego se fueron.

Siempre según ellos, Celeste se quitó la vida. Armó las valijas para irse a Santa Teresita y luego se suicidó. Fue tan quirúrgico el disparo que se dio con el dedo gordo del pie que no había una gota de sangre en la habitación. Luego de hablar con Norma y su otra hija, Ángeles, el fiscal Mariano Leguiza Capristo decidió pedir el cambio de carátula.

Fue así que la jueza Laura Ninni, a cargo del juzgado N° 6 de Garantías de Lomas de Zamora, cambió la carátula de “averiguación” a “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género contra una mujer". En ese momento, Nosach quedó imputado. Pero, al parecer, todo quedo en la nada por lo visto, dada su aparición por tevé.

Ángeles, hermana de la víctima, diálogo con BigBang y se mostró sorprendida por esta situación. “Eso fue el día anterior (por miércoles). Pero nosotros lo vimos ayer (por el jueves). Nos mandaron un mensaje directo en la página que tiene mi hermana de Facebook. Fue una tal ´Belén Belén´, una persona que nos dijo se hizo ese usuario de Facebook para avisarnos esto”, le contó a este portal.

Y agregó: “No sé quién es esa persona, debe ser alguien allegada a él, porque después borró el usuario. Nos dijo que hay más denuncias y antecedentes de violencia de género contra Víctor y que quiere evitar que aparezcan otras Celestes. También nos pidió que la Justicia averigüe e investigue bien, porque el nombre de Víctor está mal escrito en la causa”.

Según le detalló a este sitio, apenas terminaron de ver el video -sus hermanas y su mamá- decidieron llamar a su abogada, Luciana Sánchez, quien se contactó con la producción del programa de Lizy Tagliani: “Le dijeron que no estaban al tanto. Nos pidieron disculpas pero nada, ellos deberían fijarse la gente que llevan al programa porque hay una familia detrás de ellos”.

Y en esa línea, denunció: “Hace dos años que tratamos de comunicarnos con un programa de televisión para hablar de mi hermana y este pibe se presenta así nomás y tiene todas las cámaras. Él siempre estuvo imputado. Pero esta causa va muy lento, hace dos años que todavía estamos esperando las pericias de la ropa de mi hermana”.

Al verlo, su familia decidió contactarse a través de las redes sociales con la propia Lizy Tagiani, quien se mostró sorprendida y sin palabras por lo que había ocurrido. “Ay, Dios mío. ¡Qué horror! Yo no conozco a las personas que juegan, pero ¿cómo la policía no lo fue a buscar? Estoy helada con este mensaje, lamento tanto lo de tu hermana”, les escribió la conductora.

Y se preguntó: “¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿En qué nos hemos convertido los seres humanos? Ojalá se esclarezca pronto la causa y que vayan presos todos los asesinos. No tengo palabras, no me entra por la cabeza como puede adueñarse un ´HDM´ de la vida de alguien. ¿Por qué no está preso?”. Esta última pregunta de Lizy, hasta el día de hoy permanece sin respuesta para la familia.

Lo cierto es que la familia, a su vez compartió un fuerte comunicado titulado “Los femicidas no son monstruos: salen en televisión “, en donde expresan su indignación y tristeza por seguir viendo al asesino de Celeste en libertad y, sobre todo, en la tevé.

Por otra parte, Norma –la mamá de celeste- se mostró indignada a través de las redes sociales y pidió que la ex pareja de su hija, quien –según ella- se hace llamar “Pola” sea detenido: “Estoy indignada por el espacio que le brindó Telefe a un femicida. Parece una burla hacia nosotras y la Justicia. ¿Hasta cuándo tanto dolor y el divirtiéndose en un canal de televisión?”.

Y cerró, con un claro pedido a las autoridades: “Ruego, suplico que lo detengan de forma inmediata al imputado que se hace llamar ´Pola´ y es el imputado Víctor Hugo Nosach”.

El comunicado completo:

Los femicidas no son monstruos: salen en televisión

“¡Que bombonazo! ¿Estás comprometido?” Pregunta adorable Lizy Tagliani, a las 11.30 por Telefé, el canal de la familia, en su programa Nro. 326 del 4-3-2020.

“Parecés un custodio, ¿Sos custodio?” Pregunta, inteligente, Lizy, a Víctor Nosach, el tipo que ella no sabe, pero que es investigado en Lanús por haber partido a su mujer, Celeste Grippo Martínez, de un tiro en el vientre, un escopetazo. Y a Norma Martínez, mamá de Celeste, que mira el video, le corre frio por la espalda, le sudan las manos, la apabulla su corazón.

La regularidad violenta en la que vivimos hace que un acusado de femicidio pueda elegir una semana de reivindicación feminista de derechos, para aparecer impunemente y haciendo chistes en televisión.

Lizy y su producción no conocían las investigaciones contra Nosach, fueron engañadas por él. Lo mismo le pasó a Celeste Grippo Martínez.

Mientras la masculinidad femicida sea un modelo que los medios de comunicación sigan reproduciendo y la justicia sosteniendo sin hacerse cargo, habrá femicidios, travesticidios, lesbicidios, y homicidios como los de Fernando Baez. #JusticiaPorCelesteGrippoMartinez #NiUNaMenos.