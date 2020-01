Indignante: Pablo Ventura reveló el motivo por el cual los rugbiers lo "entregaron" tras el crimen de Fernando

Finalmente se conoció el motivo por el cual los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Baéz Sosa en la localidad balnearia de Villa Gesell habrían acusado de ser partícipe del crimen a Pablo Ventura: por un “cruce de miradas¨ en un boliche hace cuatro años.

El propio Ventura contó detalles en una entrevista a Télam que todo se produjo en el boliche Apsara, de Zárate, pero aclaró que "no fue algo tan grave".

“Solamente hace cuatro años tuve un cruce miradas, en el boliche Apsara de Zárate, pero fue sólo un cruce de miradas; nunca nos dijimos nada y nunca más pasó nada. Tampoco fue algo tan grave como para involucrarme en esto”, señaló el joven, que dijo no recordar con precisión con cuál de los diez rugbiers que continúan detenidos se produjo ese intercambio.

Ventura (21) dijo además que “a uno sólo” de los acusados “del club” se lo siguió cruzando desde entonces, “pero tampoco es que nos saludamos, ni nada de eso”.

A seis días de su liberación, por decisión de la fiscal del caso Verónica Zamboni, recordó que al ser detenido por el crimen de Báez Sosa (18) “estaba nervioso", pero que a medida que fueron pasando los días” estuvo “muchísimo más tranquilo”.

“La verdad no entendía, ni entiendo hasta el día de hoy por qué me involucraron en esto”, señaló. Sobre su intervención en las ruedas de reconocimiento que se realizan desde el jueves último, dijo: “Ya estaba mucho más tranquilo, porque ya sé que me liberaron, aunque la causa siga”.

“Te llaman, te ponen en una habitación cerrada, con tres chicos, y luego de eso, dicen que te pongas las manos atrás y le dicen a uno de los testigos para que señalen a cuál les parece que estuvo involucrado”, detalló.

En ese sentido, dijo que en las primeras jornadas de esta medida de prueba, no tuvo contacto con los otros acusados: “En ningún momento me los crucé a ellos, porque soy seleccionado siempre último en la rueda”.