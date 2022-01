¡Indignante! Robaron en un centro de vacunación de Entre Ríos y destruyeron decenas de dosis

En medio de la tercera ola de coronavirus, un grupo de delincuentes ingresó a un centro de Salud de Entre Ríos, en el que funcionan un centro de vacunación contra el coronavirus y un comedor infantil, y destruyeron, al menos, 60 dosis. Además arruinaron los alimentos destinados a los niños y niñas del barrio.

Este es el segundo ataque que sufren en 10 días en el centro de salud del Barrio Rocamora, en la ciudad de Gualeguay. En ese mismo lugar funcionan un jardín de infantes y un comedor, en donde 140 niños y niñas reciben su vianda a diario.

Según confirmaron fuentes policiales de Entre Ríos, en el ataque, el grupo de personas que ingresó en la noche del sábado, destruyó la instalación eléctrica del lugar. Al cortar la luz, las vacunas perdieron la cadena de frío y ya no pudieron ser utilizadas. Lo mismo ocurrió con la comida para los menores. Además, robaron algunos objetos de valor.

“Se echaron a perder 60 dosis de vacunas contra el coronavirus y las del calendario anual para menores. También nos arruinaron la comida para los chicos del comedor. Estos ataques los hacen los fines de semana porque saben que el centro no abre esos días”, le dijo Patricia Tarruela, la directora de administración sanitaria de Gualeguay a TN, tras el robo.

Y agregó: “Los centros de vacunación no cuentan con cámaras de seguridad para rastrear a los responsables de los desmanes ocasionados. Pero poner cámaras implicaría que las rompan también. En otros centros nos rompieron la fibra óptica, nos dejaron sin Internet. Ahora la enfermera que está a cargo se lleva las vacunas del día en una heladera portátil, para que no vuelva a suceder”.

Además, la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Dora Bogdan, afirmó: “Arruinaron algo fundamental que es un plato de comida para un ciudadano y las vacunas, no sólo contra el Covid-19, sino de calendario, como la de neumonía, sumamente requerida y costosa”.

Por otro lado, también dijo: “Esta no es la primera vez que ocurre. A la caja de luz se le había colocado una placa de hierro reforzada con remaches para que no la rompieron. Pero la arruinaron igual. Todo el esfuerzo no fue suficiente”.

Ahora, las autoridades municipales y policiales de Gualeguay trabajan en conjunto para dar con los autores del ataque. Según fuentes policiales, contarían con testigos del hecho que podrían reconocer o, al menos, describir quiénes fueron los delincuentes que arruinaron vacunas y comida.



Desde la Municipalidad de Gualeguay informaron a través de un comunicado: “Desde el Municipio repudiamos los hechos de vandalismo ocurridos en el Salón Comunitario del Barrio Rocamora, donde por segunda vez se registró el mismo hecho ocurrido tiempo atrás”.

Y finalizaron: “En esta oportunidad, se pudo constatar que los daños fueron producidos en la caja Estanco, que contiene la llave térmica que da luz a todo el edificio, tanto al dispensario como al comedor; produciendo la pérdida de vacunas y alimentos que estaban refrigerados”.