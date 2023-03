Indignante: un hombre se masturbó en un colectivo y fue grabado por la víctima

Una joven sufrió un episodio de acoso en un transporte público en Mendoza. Cuando estaba sentada en uno de los asientos de la línea 830, la cual hace el recorrido Bruno Morón-Maza de Maipú, notó que el hombre que estaba sentado frente a ella comenzó a tocarse sus genitales y a mirarla fijamente. Por esta razón, la víctima decidió grabar la situación con su celular para que quede registrada la cara del agresor.

“Esto pasó en el micro 830 que hace el recorrido Bruno Moron-Maza de Maipú La joven que filmó a este degenerado sufrió un ataque de nervios y ni bien se bajó se fue corriendo a su casa”, escribió Matías Pascualetti, quien dio a conocer la noticia y el video en su cuenta de Twitter. Cabe destacar que en el video se puede observar que el hecho ocurrió en plena luz del día, delante de muchas otras personas y en uno de los asientos del medio del automóvil.

Esta problemática asusta, alarma y preocupa a las mujeres, ya que es casi habitual que sucedan estos hechos en el transporte público. Además, son la minoría de casos las que reciben ayuda por parte del resto de los pasajeros o del chofer. De hecho, los encargados de manejar el colectivo tienen la obligación de dar aviso a las autoridades policiales cuando se encuentran frente a un episodio de violencia y o de acoso.

En esta oportunidad, la joven salió corriendo del colectivo y con un fuerte ataque de nervios, tal y como lo explicó el testigo. Sin embargo, frente a la gran repercusión que tuvo el video, muchas mujeres se manifestaron en las redes sociales y expresaron que la situación de acoso callejero cada vez es peor, ya que los agresores agarran víctimas jóvenes que solo se asusten y no se animen a hacer “escándalos”.

Por su parte, la víctima compartió un mensaje en sus redes sociales, y escribió: "Esto es lo que vivimos las mujeres. De noche, de día, con gente o solos. No les importa nada. Esto me pasó ayer 10/03 6:35 pm, en el micro 840 (Maipú) Lo comparto para que este hijo de puta no camine tranquilo por la calle. Difundamos a este pajero y cuidémonos entre todas".

Cabe destacar que en los tres meses que conforman hasta ahora el 2023 hubo al menos 45 femicidios. Si bien en este hecho no hubo violencia física para con la víctima, la impunidad y la libertad con la que el agresor efectuó el brutal acoso, es igual de preocupante, ya que estos episodios se suelen repetir en los colectivos y sobre todo con menores de edad.