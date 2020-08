Informan que el cuerpo es de Facundo Astudillo Castro, pero a su madre aún no se lo confirmaron

En las últimas horas trascendió que el laboratorio de genética de Córdoba del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó este lunes que los restos óseos encontrados en la localidad de Villarino son de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que estaba desaparecido desde el pasado 30 de abril.

Aún así, hasta el momento ni la fiscalía ni los abogados que representan a la mamá del muchacho pudieron acreditar esta versión, ya que no accedieron a información oficial.

El cadáver esqueletizado fue encontrado el 15 de agosto, y a pesar de que no pudo ser reconocido por la madre del muchacho por el estado en que se encontraba, Cristina Castro aseguró a la prensa que creía firmemente que se trataba de su hijo.

El cuerpo fue trasladado entonces hacia la ex ESMA, y el pasado martes se llevó a cabo la autopsia, aunque ese día no hubo precisiones. En aquella oportunidad sí los letrados Luciano Peretto y Leandro Aparicio confirmaron que el ADN extraído del cadáver iba a ser trasladado a Córdoba para ser comparado con el material genético de los padres de Astudillo.

Aunque el resultado del análisis se esperaba para finales de esta semana, en las últimas horas trascendió que el Equipo Argentino de Antropología Forense habría confirmado que el cuerpo hallado es de Facundo.

Aún así, el abogado Aparicio dijo en diálogo con el canal A24 que no sabe de dónde salió esa información, porque todavía a ellos no les avisaron nada. "No tiene que haber ninguna comunicación hasta que avisen a los peritos de parte. Esto es una vergüenza más. Los primeros que lo tienen que saber son las víctimas", dijo indignado.

Además, el letrado explicó a este sitio que por ahora no hay ninguna información oficial, y que esperan que los resultados estén recién el próximo miércoles.

Del mismo modo, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación indicaron a BigBang que no fueron avisados sobre la existencia de los resultados del análisis del ADN, como así tampoco fue informada la fiscalía de Bahía Blanca a cargo de la investigación.

Según trascendió, Cristina Castro está muy mal y hasta se descompensó, porque se enteró de esta triste y terrible noticia por los medios, y no por parte de quienes llevan adelante la investigación.

Para explicar con claridad las cosas, la mamá de Astudillo Castro se comunicó con el canal C5N, donde dijo que es "mentira" lo que se dice, porque hasta el momento no se ha confirmado el ADN.

"Me han llamado del Equipo de Antropología Forense y me ha llamado también la jueza diciéndome que es mentira, que hasta el día miércoles no van a estar los resultados", sumó.

Además, dijo que ella y sus abogados tienen pruebas suficientes como para desestimar el relato de la testigo H, quien dijo haber llevado a Facundo hasta Bahía Blanca el día de su desaparición. "Yo tengo acceso a las pruebas, y por eso hablo. Ella viajó otro día, no coincide el lugar donde relata que levantó a Facundo, ahora están analizando si la señora está confundida o si miente. Ella declaró que ese día había cuatro patrulleros parando, y cuando desapareció Facundo había uno solo", aseguró, al mismo tiempo que dejó en claro que no hay dudas de que la policía bonaerense está implicada en el hecho.

El caso

El joven de 22 años fue visto por última vez el día 30 de abril, cuando salió de su casa en Pedro Luro para dirigirse hacia Bahía Blanca, donde antes vivía con su ex novia.

Según contó la mamá de Astudillo Castro, ese día su hijo salió sin permiso de circulación, y a las pocas horas de su partida la policía la llamó para avisarle que el muchacho había sido detenido en un retén en que se le había labrado una infracción.

Sin embargo, después de esa llamada se comunicó con ella también el propio Facundo, quien muy asustado le dijo que no la iba a volver a ver más nunca porque no se imaginaba en el lugar en el que estaba.

Desde entonces, el joven es intensamente buscado, y a pesar de que hasta el momento no hay detenidos ni imputados por su desaparición, la querella cree firmemente que el muchacho murió a manos de la policía.

Aunque la causa está bajo secreto de sumario, los abogados sostienen que hay cuatro policías implicados, y de hecho pidieron la detención de ellos, aunque fue negada por la jueza de la causa.